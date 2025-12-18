  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conference League Strasbourg poursuit sa marche triomphale

Gregoire Galley

18.12.2025

Strasbourg a confirmé de belle manière sa place de leader de la Ligue Conférence en battant les Islandais de Breidablik 3-1, jeudi à la Meinau lors de la 6e et dernière journée de la phase de ligue.

Strasbourg a confirmé de belle manière sa place de leader de la Ligue Conférence.
Strasbourg a confirmé de belle manière sa place de leader de la Ligue Conférence.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

18.12.2025, 23:16

Qualifiés pour les huitièmes de finale depuis la semaine dernière et un succès 1-0 à Aberdeen (Ecosse), les Alsaciens ont assuré jeudi leur première place, qui leur permettra de jouer les matches retour à domicile lors de la phase à élimination directe de la C4 à partir de mars 2026.

Dans un stade de la Meinau à guichets fermés, une entame tambour battant a permis au Racing d'ouvrir le score dès la 11e minute grâce à l'attaquant suédois Sebastian Nanasi à l'issue d'un beau mouvement collectif.

Conference League. Souverain, Lausanne s’offre un succès retentissant !

Conference LeagueSouverain, Lausanne s’offre un succès retentissant !

Le rapport de force s'est ensuite inversé et sur leur troisième occasion, après une perte de balle fautive de la défense strasbourgeoise, les Islandais sont revenus au score grâce à leur capitaine Hoskuldur Gunnlaugsson (37e).

Les Strasbourgeois ont fait le siège de la surface adverse en seconde période et ont réussi à reprendre l'avantage grâce à Martial Godo d'une frappe en force rentrée avec l'aide du montant (80e). Julio Enciso a scellé la victoire dans le temps additionnel (90e+4).

Inconstants en Ligue 1 avec une série en cours de quatre matches sans victoire et une décevante septième place, les Alsaciens ont quasiment fait le plein dans la troisième compétition européenne avec cinq victoires et un nul (16 pts). Strasbourg accueillera Dunkerque (L2) dimanche en Coupe de France pour le dernier match de l'année.

Conference League. Silvan Widmer trouve le chemin des filets

Conference LeagueSilvan Widmer trouve le chemin des filets

Les plus lus

Souverain, Lausanne s’offre un succès retentissant !
Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Des démocrates américains publient de nouvelles photos liées à Epstein
L'improbable et violente chute de Wendy Holdener en slalom
L'administration Trump appelle les «hommes blancs» à se plaindre
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie