Strasbourg a confirmé de belle manière sa place de leader de la Ligue Conférence en battant les Islandais de Breidablik 3-1, jeudi à la Meinau lors de la 6e et dernière journée de la phase de ligue.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Qualifiés pour les huitièmes de finale depuis la semaine dernière et un succès 1-0 à Aberdeen (Ecosse), les Alsaciens ont assuré jeudi leur première place, qui leur permettra de jouer les matches retour à domicile lors de la phase à élimination directe de la C4 à partir de mars 2026.

Dans un stade de la Meinau à guichets fermés, une entame tambour battant a permis au Racing d'ouvrir le score dès la 11e minute grâce à l'attaquant suédois Sebastian Nanasi à l'issue d'un beau mouvement collectif.

Le rapport de force s'est ensuite inversé et sur leur troisième occasion, après une perte de balle fautive de la défense strasbourgeoise, les Islandais sont revenus au score grâce à leur capitaine Hoskuldur Gunnlaugsson (37e).

Les Strasbourgeois ont fait le siège de la surface adverse en seconde période et ont réussi à reprendre l'avantage grâce à Martial Godo d'une frappe en force rentrée avec l'aide du montant (80e). Julio Enciso a scellé la victoire dans le temps additionnel (90e+4).

Inconstants en Ligue 1 avec une série en cours de quatre matches sans victoire et une décevante septième place, les Alsaciens ont quasiment fait le plein dans la troisième compétition européenne avec cinq victoires et un nul (16 pts). Strasbourg accueillera Dunkerque (L2) dimanche en Coupe de France pour le dernier match de l'année.