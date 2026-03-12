  1. Clients Privés
Conference League Strasbourg poursuit son sans-faute européen

Gregoire Galley

12.3.2026

Au ralenti en Ligue 1, à pleine vitesse en Ligue Conférence : les Strasbourgeois ont continué leur parcours européen sans accroc en allant s'imposer 2-1 en Croatie face à Rijeka, jeudi en huitième de finale aller.

Les Alsaciens quittent la Croatie avec un succès.
Les Alsaciens quittent la Croatie avec un succès.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

12.03.2026, 21:32

Les Alsaciens, comme souvent cette saison en C4 (désormais six victoires et un nul), ont souffert mais ont fini par l'emporter. Grâce à une entame de match parfaite, le Racing a marqué dès sa première occasion par son buteur attitré Joaquin Panichelli, auteur de son 18e but de la saison toutes compétitions confondues. Une minute et douze secondes soit le but le plus rapide de la saison en C4 !

L'Argentin avait été parfaitement servi par le Suédois Sebastian Nanasi, sur un caviar de Valentin Barco, auteur d'un sombrero sur un défenseur croate. Signe de l'importance accordée à la compétition, Barco et Panichelli avaient été ménagés le week-end dernier lors du match nul (0-0) à Auxerre, dans un championnat de Ligue 1 où Strasbourg, 8e, ne compte qu'une victoire lors des six journées (trois nuls et deux défaites).

Le coaching de l'entraîneur anglais Gary O'Neil, qui a remplacé début janvier Liam Rosenior parti à Chelsea, s'est révélé à nouveau payant en deuxième période. Martial Godo, qui venait de rentrer, a répondu aux attentes des quelques supporters alsaciens qui avaient le déplacement sur la côte Adriatique en concluant une contre-attaque preste (71e).

Fin de match étouffante

Accrocheurs, les joueurs locaux ont poussé, multiplié les corners (9 contre 3) et souvent buté sur Mike Penders, qui a notamment remporté un face-à-face déterminant face à l'attaquant anglais de 20 ans Daniel Adu-Adjei (67e) et a réussi à galvaniser sa défense dans les une fin de match étouffante.

Le gardien belge n'a cependant rien pu faire sur le coup de tête puissant du défenseur Ante Majstorovic, à la réception d'un coup-franc, qui a réduit le score et redonné de l'espoir aux Croates (75e) avant le match retour dans une semaine à la Meinau.

En quart de finale, le vainqueur affrontera les Allemands de Mayence ou les Tchèques du Sigma Olomouc.

