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Conference League Strasbourg se fait peur mais file en quarts

Gregoire Galley

19.3.2026

Malmené par Rijeka, Strasbourg a fini par éliminer le club croate (1-1) jeudi soir au stade de la Meinau, grâce à son avantage acquis au match aller (2-1), pour se qualifier en quarts de finale de la Conference League.

Strasbourg poursuit son chemin en Conference League.
Strasbourg poursuit son chemin en Conference League.
ats

Agence France-Presse

19.03.2026, 23:27

Les Strasbourgeois affronteront Mayence en avril lors d'un quasi-derby, la ville allemande étant située à environ 160 kilomètres. Contrairement à sa victoire en Croatie, où il avait ouvert le score au bout d'une minute et douze secondes, le club alsacien a eu toutes les peines du monde à marquer. Pire, il s'est retrouvé mené par Rijeka, quand Toni Fruk a remis les compteurs à zéro dès la 21e minute, bien trouvé par Amer Gojak.

Le match a alors pris une tournure inattendue et inquiétante pour les joueurs de Gary O'Neil, premiers de la phase de ligue et toujours invaincus dans la compétition, mais terriblement maladroits.

Le Racing a obtenu nombre d'occasions, souvent venues de ses ailes, avec le très actif Abdoul Ouattara, bien aidé par Martial Godo, à gauche, et l'insaisissable Gessime Yassine à droite.

Récemment appelé pour la première fois avec la sélection marocaine, l'ailier a obligé le gardien Martin Zlomislic à plusieurs arrêts déterminants (32e, 42e), quand ce n'était pas Julio Enciso qui tentait sa chance (24e, 34e).

Les frappes strasbourgeoises ont continué à manquer de précision en deuxième période (64e, 66e) jusqu'à ce que Sebastian Nanasi, entré en jeu à la 62e minute, ait l'intelligence et la justesse technique d'attendre le déplacement de Valentin Barco dans la surface pour trouver l'infatigable milieu de terrain argentin, auteur de l'égalisation de près (71e).

Conference League. Urs Fischer et Silvan Widmer «vengent» Lausanne avec Mayence

Conference LeagueUrs Fischer et Silvan Widmer «vengent» Lausanne avec Mayence

Saison ambivalente

Strasbourg a alors tenu bon, inquiété jusque dans les derniers instants de la rencontre par le club croate, tout proche d'un nouveau but après un corner (90e+3).

Le Racing poursuit sa saison ambivalente: à la fois brillante sur la scène européenne et décevante sur la scène nationale, où il n'est que huitième (37 points), six unités derrière Rennes (septième), et n'a obtenu qu'un succès pour quatre matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres.

Ce huitième de finale n'aura pas permis à Gary O'Neil de trouver de nouveaux joueurs capables de prendre le relais d'un onze titulaire qui s'essouffle à force de jouer sur trois tableaux (avec la Coupe de France), si ce n'est peut-être Sebastian Nanasi. Mais il aura en tout cas permis à Strasbourg de continuer à croire à un titre cette saison.

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