Conference League LIVE : suivez le barrage retour Lausanne - Sigma Olomouc

Clara Francey

26.2.2026

Les barrages retour de la Conference League se tiennent ce jeudi soir. Le Lausanne-Sport, dernière équipe suisse encore en lice dans une compétition européenne, tentera de poursuivre sa route lors de la réception de Sigma Olomouc. La semaine dernière en Tchéquie, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos (1-1).

Toutes les rencontres de l'Europa et de la Conference League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport

26.02.2026, 20:50

26.02.2026, 21:08

Conference League. Le Lausanne-Sport face à son avenir et celui du football suisse

Conference LeagueLe Lausanne-Sport face à son avenir et celui du football suisse

FC Lausanne-Sport - SK Sigma Olomouc

Résultat à l’aller : 1-1

FC Lausanne-Sport - SK Sigma Olomouc
live
FC Lausanne-Sport - SK Sigma Olomouc

je 26.02. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ FC Lausanne-Sport - SK Sigma Olomouc

Louer avec tv.blue.ch
Conference League. Olomouc, «l'une des meilleures équipes» que le LS a affrontées

Conference LeagueOlomouc, «l'une des meilleures équipes» que le LS a affrontées

Conference League. Boules de neige et rebond capricieux : un drôle mais heureux nul pour le LS

Conference LeagueBoules de neige et rebond capricieux : un drôle mais heureux nul pour le LS

Sigma Olmütz – Lausanne 1-1

Sigma Olmütz – Lausanne 1-1

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

19.02.2026

