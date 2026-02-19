Les barrages aller de la Conference League se tiennent ce jeudi soir. Le Lausanne-Sport, dernière équipe suisse encore en lice dans une compétition européenne, se déplace en Tchéquie pour y affronter le Sigma Olomouc, actuel 8e de son championnat.

Toutes les rencontres de l'Europa et de la Conference League sont à suivre en direct et en live TV sur «blue Sport».

Rédaction blue Sport Clara Francey

SK Sigma Olomouc - FC Lausanne-Sport