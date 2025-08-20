Trois clubs suisses sont engagés jeudi soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe, dernière étape avant les phases de ligue. Les matches retour auront lieu jeudi 28 août.

Servette se mesure au Shakhtar Donetsk en Conference League. ats

Keystone-SDA ATS

En Europa League, les Young Boys se déplaceront en Slovaquie pour y affronter Slovan Bratislava (20h15). Les Bernois devront ramener un bon résultat afin de se mettre dans une position favorable avant le retour à domicile.

Leur début de saison n'a cependant pas été fantastique avec un succès, deux nuls et une défaite en Super League. Giorgio Contini doit trouver des solutions pour que son équipe fonctionne de manière plus efficace.

Tâche difficile

Les deux formations lémaniques sont quant à elles engagées en Conference League, où leur tâche s'annonce assez difficile. Servette se mesurera dès 20h00 au Shakhtar Donetsk, un club habitué à la scène européenne. Le match se jouera à Cracovie, les Ukrainiens ne pouvant pas évoluer dans leur pays en raison de la guerre.

Les Genevois sont en panne de confiance depuis le début de saison, ce qui a coûté son poste à Thomas Häberli, remplacé sur le banc par Jocelyn Gourvennec. Un éventuel automne européen passera par une bonne prestation à Cracovie.

Quant au Lausanne-Sport, il accueillera dès 20h15 le Besiktas Istanbul. Les Vaudois auront tout avantage à faire la différence devant leur public. Le retour en Turquie devrait en effet être très chaud, le Besiktas étant toujours soutenu de manière très bruyante par ses fans.

Le LS a cependant perdu son défenseur Noè Dussenne, reparti en Belgique. Ce départ risque de fragiliser le secteur défensif de l'équipe. Une fois encore, les hommes de Peter Zeidler se reposeront sur Gaoussou Diakité et Kaly Sène pour animer les offensives.