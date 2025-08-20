  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupes d’Europe Un défi conséquent attend le Lausanne-Sport et Servette

ATS

20.8.2025 - 10:07

Trois clubs suisses sont engagés jeudi soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe, dernière étape avant les phases de ligue. Les matches retour auront lieu jeudi 28 août.

Servette se mesure au Shakhtar Donetsk en Conference League.
Servette se mesure au Shakhtar Donetsk en Conference League.
ats

Keystone-SDA

20.08.2025, 10:07

En Europa League, les Young Boys se déplaceront en Slovaquie pour y affronter Slovan Bratislava (20h15). Les Bernois devront ramener un bon résultat afin de se mettre dans une position favorable avant le retour à domicile.

Leur début de saison n'a cependant pas été fantastique avec un succès, deux nuls et une défaite en Super League. Giorgio Contini doit trouver des solutions pour que son équipe fonctionne de manière plus efficace.

Tâche difficile

Les deux formations lémaniques sont quant à elles engagées en Conference League, où leur tâche s'annonce assez difficile. Servette se mesurera dès 20h00 au Shakhtar Donetsk, un club habitué à la scène européenne. Le match se jouera à Cracovie, les Ukrainiens ne pouvant pas évoluer dans leur pays en raison de la guerre.

Les Genevois sont en panne de confiance depuis le début de saison, ce qui a coûté son poste à Thomas Häberli, remplacé sur le banc par Jocelyn Gourvennec. Un éventuel automne européen passera par une bonne prestation à Cracovie.

Europa League. Pas de miracle pour Servette, une première amère pour Gourvennec

Europa LeaguePas de miracle pour Servette, une première amère pour Gourvennec

Quant au Lausanne-Sport, il accueillera dès 20h15 le Besiktas Istanbul. Les Vaudois auront tout avantage à faire la différence devant leur public. Le retour en Turquie devrait en effet être très chaud, le Besiktas étant toujours soutenu de manière très bruyante par ses fans.

Le LS a cependant perdu son défenseur Noè Dussenne, reparti en Belgique. Ce départ risque de fragiliser le secteur défensif de l'équipe. Une fois encore, les hommes de Peter Zeidler se reposeront sur Gaoussou Diakité et Kaly Sène pour animer les offensives.

Conference League. Lausanne-Sport écarte Astana et s’offre un ticket pour les play-off

Conference LeagueLausanne-Sport écarte Astana et s’offre un ticket pour les play-off

Les plus lus

Drame à Corcelles: une mère et ses deux filles assassinées
«Personne n'est dupe» - Netanyahu charge violemment Macron
Bencic et Zverev éliminés d’un tournoi qui suscite la polémique !
Le contrat des F-35 toujours pas signé: Les Etats-Unis se font désirer
Des images d'IA tentent de ternir l'effort de paix en Ukraine
Une boule de feu observée dans le ciel japonais