Le Lausanne-Sport a réalisé un «grand match» jeudi soir dans une ambiance rarement vue au stade de la Tuilière. Le retour du LS sur la scène européenne, qui pourrait se prolonger, est déjà un succès.

Keystone-SDA, par Lucien Willemin ATS

En tenant en échec le Besiktas jeudi devant son public (1-1), un club seize fois champion de Turquie et habitué des Coupes d'Europe, le LS a montré qu'il n'usurperait pas une potentielle place en phase de ligue de la Conference League. Si la faiblesse de ses précédents adversaires, le Vardar Skopje et le FK Astana, avait pu laisser planer un léger doute sur les capacités réelles des hommes de Peter Zeidler, la performance réalisée jeudi face aux Stambouliotes a écarté toute interrogation.

«On a réussi un très bon match. On aurait même pu le gagner avec un peu plus de réussite. Je regrette juste qu'on ait pris ce but avant la mi-temps (réd: 1-0 du Kosovar Milot Rashica à la 45e)», a déclaré Zeidler à l'issue de la première manche de ce barrage décisif. «A mi-parcours, c'est une égalité parfaite. On aura notre chance au match retour contre un grand club. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas à Istanbul pour faire du tourisme», a-t-il ajouté.

L'entraîneur allemand, qui a pris les rênes du LS cet été après le départ de Ludovic Magnin pour le FC Bâle, peut déjà se satisfaire d'avoir emmené ses hommes si près d'une qualification. Une réalité loin d'être évidente le 23 juin dernier lorsque l'ancien mentor du FC Saint-Gall rencontrait son groupe pour la première fois. «Je suis content, mais pas encore fier. Je serai fier si on se qualifie», a-t-il toutefois lâché, conscient que le plus dur reste à venir.

Aussi sur pelouse naturelle

Les Lausannois espèrent suivre l'exemple de Young Boys, qui avait remporté son barrage de Ligue des champions l'an dernier en battant Galatasaray 1-0 à Istanbul. Les Bernois avaient bien montré que leur succès 3-2 à l'aller n'était pas simplement dû à leur terrain synthétique, auquel ne sont pas habitués les cadors européens.

Celui de la Tuilière a d'ailleurs largement animé les discussions d'après-match jeudi, notamment du côté du Besiktas. «C'était un match typique de synthétique, avec une balle qui bouge vite et beaucoup de contre-attaques. Le public a probablement apprécié», a estimé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des «Aigles Noirs».

Des journalistes turcs ont également demandé à Zeidler comment ses joueurs allaient s'en sortir sans leur maître atout lors du match retour. «On peut aussi jouer au football sur une pelouse naturelle. Vous allez le voir la semaine prochaine», a répondu l'Allemand, non sans une certaine dose de malice.

Le droit d'y croire

Au Besiktas Stadium, les Lausannois devront s'attendre à une ambiance qui surpassera sans doute celle de ce jeudi à la Tuilière, qui était déjà remarquable. «D'après les rumeurs c'est assez chaud là-bas. Ce sera à nous de faire le boulot sur le terrain», a relevé Karim Sow, promu titulaire depuis le départ de Noë Dussenne.

«On a fait un grand match et j'estime qu'on leur a été supérieurs. On les a regardés dans les yeux et il va falloir faire la même chose la semaine prochaine, tout simplement», a poursuivi l'arrière de 22 ans, qui a largement dominé dans les airs l'attaquant anglais Tammy Abraham, recrue phare du mercato estival du Besiktas.

A ses côtés, Bryan Okoh, de retour à Lausanne cet été après six ans passés en Autriche, s'affirme comme le nouveau patron de la défense lausannoise. Son égalisation du genou droit à la 83e, qui a offert au LS le droit d'y croire, est venue couronner une performance de choix.

Une performance qu'il faudra rééditer voire surpasser jeudi prochain si les Vaudois entendent disputer six rencontres européennes supplémentaires cet automne. Exempté de Super League ce week-end (comme Servette, YB et Bâle), le LS doit en profiter pour récupérer après un enchaînement de matches – un tous les 3-4 jours depuis le 24 juillet – qui a laissé des traces. Et pour préparer au mieux une rencontre susceptible de replacer pour de bon Lausanne sur la carte du football européen.