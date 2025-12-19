Le FC Lausanne-Sport a vécu un jeudi soir historique avec une victoire de prestige (1-0) face à une Fiorentina en crise en conclusion de la phase de ligue de Conference League. Voici trois points à retenir de ce match disputé dans un stade de la Tuilière plein à craquer.

Nicolas Larchevêque, à Lausanne Clara Francey

On a aimé...

... le tifo lausannois. Affiche de gala oblige, les fans vaudois se devaient bien de proposer une animation d’avant-match à la hauteur. Et il faut reconnaître qu’ils n’ont pas déçu. Avec des banderoles déployées dans la moitié d’une Tuilière comble (11’971 spectateurs), le «Kop Sud» a tenu à se souvenir des soirées qui ont marqué l’histoire du club.

Lazio Rome 1998, Amsterdam 2000, Moscou 2010 et Istanbul 2025: quatre dates accompagnées de quatre portraits des plus grands matches du LS sur la scène européenne à travers les époques. Le tout avec un message clair adressé à l’équipe de Peter Zeider et ses adversaires : «Qu’importe leurs noms, qu’importe leurs blasons, à Lausanne on sait faire trembler les plus grands.»

Les fans lausannois avait préparé un tifo digne des grandes soirées. KEYSTONE

Et il est indéniable que celui-ci a été parfaitement reçu et compris par Jamie Roche et ses coéquipiers. Ces derniers se sont ainsi offerts face à la Fiorentina un succès de prestige, qui restera - à coup sûr - dans les annales et qui leur permet de prendre (au moins) un nouveau rendez-vous avec l’histoire en Europe lors des barrages en février prochain.

Cette soirée aurait même pu toucher la perfection si Lausanne, finalement 9e de la phase de ligue, ne s’était pas vu éjecter du top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale, suite à un incroyable concours de circonstances à Athènes. L’AEK a en effet arraché un succès inespéré (3-2) face aux Roumains de Craiova grâce à des buts à la 98e et à la 104e, dont un inscrit par un certain... Derek Kutesa, ex-joueur du Servette FC.

On a moins aimé...

... le visage bien triste de la Fiorentina. Sur le papier, accueillir un cador de la Serie A vous laisse présager une rencontre de qualité. «Un cadeau de Noël de l’UEFA», annonçait même le vice-président du LS, Vincent Steinmann, au micro de blue Sport. Mais dès la publication de la feuille de match, force est de constater que la Viola, qui avait décidé d’aligner une équipe B, n’était pas venue sur les bords du Léman pour assurer le spectacle. Et ces craintes se sont confirmées sur le terrain, avec une formation italienne sans envie, sans idée et affichant un niveau bien loin des standards du championnat transalpin.

Certes, la «Fio» était, à l’image du Lausanne-Sport, quasi qualifiée avant le coup d’envoi, mais sa prestation fait surtout écho à la profonde crise qu’elle traverse. Les hommes de Paolo Vanoli, qui est arrivé en novembre après le licenciement de Stefano Pioli, courent toujours après leur premier succès en championnat, eux qui pointent au dernier rang avec 6 nuls pour 9 défaites en 15 journées. La rencontre prévue dimanche face à l’Udinese semblait donc déjà dans toutes les têtes au sein de la lanterne rouge de Serie A.

Ainsi, le manque d’intérêt et de confiance de l’équipe de Florence s’est clairement faire ressentir. Il a fallu attendre la 71e minute de jeu et un triple changement avec les entrées de ses cadres, que sont Albert Guðmundsson, Rolando Mandragora et Moise Kean, pour voir la Viola pointer timidement le bout de son nez dans la brume des plaines du loup.

Insuffisant toutefois pour inquiéter un LS qui a parfaitement joué le coup. «J’ai presque passé une soirée tranquille», a même reconnu le gardien Karlo Letica après la partie. La Fiorentina a donc quitté la Tuilière la tête basse et avec un malaise de plus en plus profond, tristement illustré par ses fans qui n’ont pas hésité à lancer des fumigènes et des pétards en direction de leurs joueurs à la fin du match.

Le facteur X

Les dynamiques opposées des deux équipes. D’un côté, se présentait une Fiorentina malade. De l’autre, une Lausanne-Sport qui vit bien malgré des résultats mitigés en Super League. Et cela s’est fait clairement ressentir sur la pelouse, de l’aveu même des joueurs. «L’aspect mental a fait beaucoup aujourd’hui. On sait qu’ils ne sont pas sur une belle période, alors que nous, on n’avait rien à perdre», a constaté le Lausannois Olivier Custodio en zone mixte. «On est resté tranquille, tandis qu’eux, on les a vus un peu plus crispés dans les moments plus difficiles.»

Preuve que la confiance a joué un rôle dans cette rencontre : si les seconds couteaux de la Viola ne sont pas parvenus à se mettre en évidence, Enzo Kana-Biyik a lui parfaitement sur saisir sa chance dans les rangs vaudois. Appelé par Peter Zeidler à combler l’absence de Gaoussou Diakité, parti défendre les couleurs du Mali à la Coupe d’Afrique des Nations, l’espoir français de 18 ans a livré une performance de choix jeudi soir.

Intenable sur son couloir gauche aux côtés du virevoltant Beyatt Lekweiry et de Nathan Butler-Oyedeji, c’est lui qui a débloqué la situation à la 58e minute, servant un caviar à Gabriel Sigua après un joli solo dans la défense florentine. «On voulait profiter et prendre beaucoup de plaisir. Il n’y a que de la joie et de la fierté après un tel match», a ainsi salué Custodio. Un état d’esprit qui contraste avec le mal-être d’une équipe toscane en plein marasme et qui a fait la différence dans cette soirée historique.