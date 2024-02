Risée de la Suisse entière en raison de ses manquements sur le plan administratif qui laissent trois recrues sur la touche, le Servette FC joue une grande partie de sa saison ce jeudi en Bulgarie. Un succès face au Ludogorets Razgrad lui ouvrira les portes des 8es de finale de la Conference Ligue. Les Grenat auront alors livré leur plus belle campagne européenne depuis l’accession en 8es de finale de la Coupe de l’UEFA sous la férule de Lucien Favre lors de la saison 2001/2002.

Miroslav Stevanovic et Servette devront trouver la bonne combinaison en Bulgarie. KEYSTONE

Le 0-0 concédé jeudi dernier lors du match aller au Stade de Genève place toutefois les Genevois en ballottage défavorable. Sur sa pelouse, Ludogorets évolue dans un tout autre registre qu’à l’extérieur où son souci premier est de bien défendre. Devant son public, le champion de Bulgarie et sa légion étrangère peuvent être redoutables. Ils viennent de le démontrer lundi avec un succès 3-1 contre Cherno More dans le choc au sommet de Prva Liga qu’il écrase depuis 12 ans.

Le direct: PFC Ludogorets 1945 - Servette FC je 22.02. 18:10 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: PFC Ludogorets 1945 - Servette FC Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 11h et 39min 10sec

A Razgrad, Servette peut bien sûr placer le bus devant la cage de Jérémy Frick et espérer se qualifier aux tirs au but comme face à Genk en tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais René Weiler s’attachera plutôt à forcer la décision dans le jeu, avec ce 4-4-1-1 qui permet à des hommes comme Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa et Alexis Antunes de donner leur pleine mesure.

A Razgrad, le salut du Servette FC passera par une performance offensive aboutie. La question toutefois est de savoir si René Weiler titularisera ces trois hommes ou s’il pense que le match le plus important de la semaine sera celui de dimanche à Berne contre les Young Boys.

Priorité aux coupe s?

La non-qualification de Takuma Nishimura réduit considérablement la marge de manœuvre de René Weiler en championnat. L’international japonais, qui n’était de toute manière pas inscrit sur la liste des joueurs appelés à jouer en Conference League, aurait été pour l’entraîneur un renfort de choix dans la lutte pour le titre.

Mais aujourd’hui, le manque de profondeur du banc apparaît comme un handicap insurmontable pour pouvoir rivaliser avec les Young Boys. Ne vaudrait-il pas mieux alors de privilégier les coupes ?

La Conference League peut ainsi permettre au Servette FC de réaliser de belles opérations financières. Une qualification contre Razgrad lui rapporterait une manne de 600'000 euros et la promesse de réaliser une magnifique recette avec un huitième de finale contre éventuellement Aston Villa ou la Fiorentina.

Quant à la Coupe de Suisse avec tout d’abord un quart de finale mercredi prochain à Delémont, les Grenat n’oublient pas qu’ils sont à seulement 180 minutes de leur première finale depuis 2001. René Weiler a l’habitude de dire que seul le prochain match compte à ses yeux. Celui de jeudi compte même double !

ATS