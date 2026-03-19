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Conference League Urs Fischer et Silvan Widmer «vengent» Lausanne avec Mayence

ATS

19.3.2026 - 21:20

«Tombeur» du Lausanne-Sport au tour précédent, Sigma Olomouc n'a pas signé l'exploit. Les Tchèques ont été logiquement éliminés par le Mayence d'Urs Fischer et de Silvan Widmer en huitièmes de finale de la Conference League.

L’aventure européenne continue pour Mayence et Silvan Widmer.
L’aventure européenne continue pour Mayence et Silvan Widmer.
ats

Keystone-SDA

19.03.2026, 21:20

19.03.2026, 21:34

Après le 0-0 du match aller, Mayence s'est imposé 2-0 au retour. L'Autrichien Stefan Posch a ouvert le score juste après la pause pour placer son équipe sur la bonne orbite. Le 2-0 a été inscrit par Armindo Sieb en fin de match.

Comme Silvan Widmer, Dereck Kutesa disputera les quarts de finale. AEK Athènes et le Genevois n'ont toutefois pas vraiment livré la marchandise face à Celje. Victorieux 4-0 en Slovénie, ils se sont inclinés 2-0 lors du match retour...

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