Léon Marchand a été contraint de faire l'impasse sur les 200 et 400 m quatre nages des Championnats d'Europe de Paris, a annoncé sa Fédération. Le Français s'est insuffisamment remis d'une blessure à un adducteur.

Le quadruple champion olympique des JO de Paris 2024 avait déjà fait une croix sur le 200 m brasse mais reste pour le moment inscrit en individuel sur les 200 m papillon et 400 m nage libre, deux épreuves qui sollicitent moins les adducteurs. Il pourrait également participer à un ou deux relais avec l'équipe de France.

«L'évolution (de la blessure) est favorable et la cicatrisation acquise en très grande partie. Cependant, l'engagement sur les 200 et 400 m quatre nages présentant un risque non nul de récidive, et afin de préserver la suite de la compétition, le choix a été fait de ne pas s'engager sur ces courses», explique Sébastien Le Garrec, le médecin des Bleus.

Blessé depuis fin juin

Le 30 juin dernier, il s'était blessé à un adducteur lors des séries du 200 m brasse des Championnats de France de natation, avant de renoncer au reste de la compétition. Il a ensuite faire une rechute lors d'un entraînement trois semaines plus tard à Marseille.

Au début du mois, il avait confirmé sa présence aux Championnats d'Europe, tout en reconnaissant être incertain pour le 400 m quatre nages. Il a finalement également renoncé à la distance inférieure par prudence.

Ce forfait sur ses deux courses de prédilection représente un contre-temps majeur pour le nageur de 24 ans, qui avait fait de ces Championnats l'objectif majeur de sa saison, notamment en ce qui concerne le 400 m quatre nages.

Interrogé en avril, il avait déclaré vouloir battre son propre record du monde de la distance cette saison. «C'est quelque chose que j'ai envie de faire dans un futur proche et j'imagine que le faire à Paris aux Championnats d'Europe, ce serait top», avait-il déclaré.