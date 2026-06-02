Pays-hôte d'un Mondial pour la troisième fois de son histoire, le Mexique rêve de retrouver les sommets qu'il n'a plus atteints depuis des décennies. Il figure dans le groupe A en compagnie de la Corée du Sud, de la Tchéquie et de l'Afrique du Sud.

Guillermo Ochoa, 40 ans, devrait devenir le premier gardien de but à jouer six Mondiaux. KEYSTONE

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Quart de finaliste lors des deux éditions jouées à la maison en 1970 et 1986, «El Tri» n'a depuis jamais dépassé le stade des huitièmes de finale, échouant même à sortir des poules en 2022 au Qatar.

Afin de corriger le tir, les joueurs du bouillant Javier Aguirre devront échapper à la pression de l'histoire, dès le match d'ouverture au mythique stade Azteca contre l'Afrique du Sud: une répétition de celui du Mondial 2010, qui s'était conclu par un nul 1-1.

Le sélectionneur et ancien milieu de terrain est bien placé pour connaître le poids de cet héritage: il avait lui-même joué lors du Mondial 86, où il avait été exclu lors du quart de finale perdu aux tirs au but face à la RFA, et a démissionné en 2010 de son poste de sélectionneur du Mexique après une élimination en 8e de finale.

Mais s'ils parviennent à transformer cette pression en dynamique grâce à la ferveur d'un pays passionné de foot, les Mexicains peuvent s'assurer de disputer leur 16e de finale à l'Azteca, théâtre des sacres de Pelé et Maradona, à condition de terminer premier de leur groupe.

Pour cela, les Mexicains peuvent s'appuyer sur leur solidité défensive, démontrée fin mars contre le Portugal en match amical (0-0), tout en attendant beaucoup offensivement du vétéran Raul Jimenez (125 sélections et 44 buts), auteur d'une saison honorable avec Fulham.

Sur son chemin vers la première place, le Mexique devra écarter deux principaux adversaires: la Corée du Sud, et la République tchèque.

Les Tchèques en outsiders

Les Sud-Coréens, qui avaient atteint les huitièmes au Qatar, peuvent toujours compter en attaque sur Son Heung-min, qui après avoir brillé une décennie sous le maillot de Tottenham a rejoint Los Angeles et la MLS, et sur le Parisien Lee Kang-in.

Mais la République tchèque fait figure de concurrent sérieux, avec notamment sa doublette offensive redoutable Pavel Sulc (Lyon) – Patrik Schick (Bayer Leverkusen) et un mental à toute épreuve: les Tchèques ont sorti l'Irlande puis le Danemark en barrages de qualification, à chaque fois aux tirs au but.

Menés par le tonitruant mais controversé Hugo Broos, les Sud-Africains ont eux perdu beaucoup de leur crédit après une élimination précoce dès les huitièmes de finale de la CAN 2025, alors que beaucoup voyaient en eux des outsiders crédibles au titre.