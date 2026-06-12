Le capitaine du Canada Alphonso Davies n'est pas suffisamment remis d'une blessure et ne jouera pas le premier match du Canada contre la Bosnie, vendredi à Toronto. Son sélectionneur Jesse Marsch l'a annoncé jeudi.

Alphonso Davies n'est pas suffisamment remis d'une blessure. KEYSTONE

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«Nous avons fait une IRM avec lui hier», a expliqué le coach Américain. «Elle a montré qu'il y avait des signes très positifs et qu'il guérissait incroyablement bien, presque complètement». Mais «il ne sera pas disponible pour demain», a-t-il ajouté.

«Nous espérons vraiment que dans les prochains jours, ou la semaine prochaine, on puisse accélérer les choses et lui donner une chance de jouer», a souligné le technicien.

Le latéral gauche du Bayern Munich âgé de 25 ans a très peu joué cette saison après une cascade de blessures, dont une aux ischio-jambiers subie début mai. D'abord soigné en Bavière, le défenseur a entamé une course contre la montre pour revenir à temps pour le Mondial et n'a rejoint ses coéquipiers que le 31 mai.

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