Le voyage en Amérique du nord aura été long, fastidieux et risqué, mais l'Irak est bien arrivé. Pour son retour en Coupe du monde après 40 ans d'absence, il défie les Vikings norvégiens menés par Erling Haaland, mardi à Boston.

Erling Haaland et la Norvège défient l’Irak. ats

Keystone-SDA ATS

Les Lions de la Mésopotamie ont dû passer par un barrage continental puis intercontinental (victoire contre la Bolivie 2-1) au Mexique en mars pour s'assurer d'une place dans le groupe I, qui compte aussi la France et le Sénégal.

A cela s'est ajouté le lancement des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février, qui s'est mué en conflit ouvert et qui a failli empêcher les Irakiens de rejoindre Monterrey pour leur barrage.

L'arrivée sur le sol américain début juin n'a pas non plus été de tout repos. Selon la chaîne américaine CBS, Aymen Hussein, attaquant et meilleur buteur en activité de l'Irak (32 buts en 89 sélections), a été retenu sept heures à la douane à l'aéroport de Chicago.

Désormais, place au jeu dans un groupe très relevé avec l'ambition de jouer chaque match comme «une question de vie ou de mort» comme l'a annoncé le sélectionneur, l'Australien Graham Arnold.

Le premier écueil est un grand blond avec une chaussure de plomb. A 25 ans, Erling Haaland est l'atout offensif numéro 1 des Norvégiens avec 55 buts en 49 sélections. L'attaquant de Manchester City en a inscrit 16 lors des seules qualifications pour le Mondial, un record.

Avec le «Cyborg» devant, associé à Alexander Sorloth (Atlético Madrid), la Norvège, qui dispute sa première Coupe du monde depuis 1998, peut aussi compter sur le meneur d'Arsenal Martin Odegaard, et fait figure de solide outsider dans ce groupe complété par la France et le Sénégal.

Les Norvégiens, dont la photo d'équipe officielle sur laquelle ils posent en vikings devant un drakkar est devenue virale sur internet, ont concédé le nul (1-1) face au Maroc en match de préparation le 7 juin, avec un but d'Odegaard. L'Irak, après avoir tenu en échec l'Espagne (1-1) avant de s'envoler pour les Etats-Unis, s'est incliné face au modeste Venezuela (2-0) pour sa dernière sortie.