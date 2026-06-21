Finalistes de l'édition 2022, l'Argentine et la France ont l'occasion de valider leur ticket pour les 16es de finale du Mondial 2026 lundi. Toutes deux visent un deuxième succès en deux matches.

La France de Bradley Barcola vise un deuxième succès contre l’Irak. ats

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L'Albiceleste, tenante du titre, se frottera à l'Autriche à 19h à Dallas dans le choc des vainqueurs de la 1re journée du groupe J. Lionel Messi, auteur d'un triplé mémorable face à l'Algérie, aura l'occasion de devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire des phases finales. Il en est à 16 réalisations, comme Miroslav Klose.

Après une entrée en lice réussie, les Argentins tenteront de rallonger leur série de sept rencontres sans défaite en Coupe du monde, qui dure depuis une improbable défaite 2-1 face à l'Arabie saoudite lors de leur entrée en lice du Mondial 2022. L'Autriche pourra compter sur sa défense de fer, qui n'a jamais concédé plus d'un but lors de ses 18 dernières sorties.

La 100e de Mbappé

Pour son 100e match avec les Bleus, Kylian Mbappé, qui affiche pour sa part 14 buts à son tableau de chasse en Coupe du monde depuis son doublé face au Sénégal, peut lui aussi espérer augmenter son total. La France devrait pouvoir réussir un carton dès 23h à Philadelphie face à l'Irak, qui avait été lourdement battu (4-1) par la Norvège pour son entrée en lice.

L'Irak étant sur le papier l'adversaire le plus faible de la poule, la tâche devrait être théoriquement une formalité pour les Tricolores, qui font partie des principaux prétendants au titre suprême. Mais pas question de se faire piéger par une formation qui avait tout de même réussi à tenir en échec rien de moins que l'Espagne en match de préparation (1-1), le 4 juin à La Corogne.

Les autres matches des poules J et I se dérouleront dans la nuit de lundi à mardi: la Norvège affrontera le Sénégal à 2h à East Rutherford dans le cadre du groupe I, alors que la Jordanie et l'Algérie en découdront à 5h à San Francisco (groupe J). Les Vikings norvégiens peuvent eux aussi s'assurer une place en 16es de finale, tandis que les Lions de la Teranga peuvent se relancer en vue d'une qualification pour le tour suivant.