Il a déjà fait mal aux Suisses une fois et porte presque à lui seul les espoirs du Qatar à la Coupe du monde. Akram Afif est le joueur à suivre côté qatari.

Akram Afif porte presque à lui seul les espoirs du Qatar à la Coupe du monde (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Afif est lancé sur le côté gauche, s'élance seul vers Yvon Mvogo, le dribble et marque. En ce soir de novembre, il y a huit ans, c'est, du point de vue suisse, le point d'orgue amer d'un match âprement disputé. De l'autre côté, le Qatar célèbre une belle victoire de prestige grâce à son joueur star.

À cette époque, Afif est sous contrat avec Villarreal et devient ainsi le tout premier footballeur qatari à faire le saut vers un club de la première division espagnole. Il effectue toutefois ses débuts en Liga avec le Sporting Gijón, où il est prêté peu après son transfert. La saison suivante, il joue en prêt pour le club belge d’Eupen. Son rêve de jouer pour Villarreal ne se réalisera jamais.

Des buts et des passes décisives à la pelle

Afif retourne alors dans son pays natal et devient une star adulée à Al-Sadd, avec désormais cinq titres de champion à son actif. Selon le site «Transfermarkt», le joueur de 29 ans totalise actuellement 257 apparitions pour le club de la capitale Doha, au cours desquelles il a marqué 162 buts pour 126 «assists.»

Brillant également en équipe nationale, menant le Qatar à la victoire en Coupe d'Asie en 2019 et 2024, il est sacré deux fois meilleur footballeur de son continent.

Afif a également joué un rôle clé en octobre dernier, alors que le Qatar avait besoin d’une victoire contre les Émirats arabes unis pour se qualifier pour la Coupe du monde. Lors de cette victoire 2-1, il a délivré les deux centres décisifs. Pas étonnant qu’il jouisse depuis longtemps du statut de héros national. Le sélectionneur Julen Lopetegui axe d’ailleurs fortement le jeu de son équipe sur lui.

Écrasé par la pression il y a quatre ans

«J’ai déjà accompli beaucoup de choses, mais j’en veux encore plus», a déclaré l’ailier dans une interview accordée à la FIFA. Cela inclut notamment de remporter le premier point de l’histoire du pays en Coupe du monde.

Il y a quatre ans, lorsque le Qatar organisait le tournoi chez lui, Afif, comme l’ensemble de l’équipe, avait craqué sous la pression. Cette fois-ci, après des qualifications difficiles, on n’attend pratiquement rien du petit poucet de ce groupe B.

Afif n’a encore jamais été impliqué sur un but en Coupe du monde. Samedi, il affrontera la Suisse, qui a déjà été mise en garde contre les qualités de cet attaquant vif et doué techniquement.

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