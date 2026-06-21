Six jours après avoir battu le record de buts en bleu (58), Kylian Mbappé va franchir le cap symbolique des 100 sélections, lundi face à l'Irak, pour ajouter une page supplémentaire à sa légende en équipe de France.

Kylian Mbappé va franchir le cap symbolique des 100 sélections. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les matches s'enchainent dans ce Mondial-2026 et le capitaine n'en finit pas d'être mis à l'honneur. S'il est encore loin d'Hugo Lloris, qui compte le plus grand nombre d'apparitions sous le maillot national avec ses 145 rencontres disputées, et s'il ne figure pour l'instant qu'à la 10e place de ce classement, le point de passage des 100 capes reflète bien la place singulière qu'il occupe déjà dans l'histoire du football tricolore à seulement 27 ans.

Le joueur du Real Madrid fait tout plus vite que tout le monde. S’il poursuit sur le même rythme, il pourrait égaler le record de Lloris fin 2030, à 32 ans. Aux États-Unis, si la France rallie les quarts de finale, il dépassera même son sélectionneur Didier Deschamps et ses 103 sélections.

La projection concernant ses buts est encore plus vertigineuse. S'il garde son ratio de 0,59 par match, il pourrait atteindre la barre des 100 réalisations en mai 2033, à l’âge de 34 ans.

La Coupe du monde nord-américaine n'en est qu'à ses balbutiements mais le prodige de Bondy, qui a débuté son aventure en bleu le 25 mars 2017 contre le Luxembourg, peut d'ores et déjà former un glorieux trio en équipe de France aux côtés de l'icône Zinédine Zidane et de l'astre Michel Platini, en attendant peut-être mieux d'ici le 19 juillet, date de la finale prévue au MetLife Stadium à East Rutherford (New Jersey).

Le Mondial, théâtre de ses exploits

Depuis sa première cape à 18 ans, sa carrière en sélection a été jalonnée de nombreux faits d'armes mais son parcours est indissociable de la Coupe du monde, théâtre de ses plus grands exploits. Sacré en 2018, vice-champion du monde en 2022 avec un triplé resté dans les annales en finale et auteur de 14 buts en trois éditions, soit à deux petites unités du record codétenu par Miroslav Klose et Lionel Messi (16), Mbappé nourrit une relation spéciale avec cette épreuve qui l'a consacré comme une vedette planétaire.

«Je ne suis pas surpris, a expliqué Lucas Digne, international depuis 2014 et qui a vu débarquer Mbappé en équipe de France. C'était déjà un +crack+ quand il est arrivé. Il est programmé depuis qu'il était petit dans sa mentalité, dans le travail qu'il effectue au quotidien. Je lui souhaite de continuer comme ça et je pense qu'il va battre pas mal d'autres records».

Parce que ce joueur «hors normes», comme le qualifie Deschamps, a encore des terrains de jeu où il n'a toujours pas brillé: paradoxalement, le Championnat d'Europe ne l'a jamais vraiment inspiré, au contraire de Platini, qui a offert à la France son premier titre international à l'Euro-84 avec un record de 8 buts à la clé, et de Zidane, au sommet de son art à l'Euro-2000.

Mbappé est lui passé à côté des éditions 2021, éclipsé par le retour de Karim Benzema, et 2024 en Allemagne où il s'est cassé le nez dès le premier match face à l'Autriche avant de terminer la compétition en demi-finales avec un seul but inscrit sur penalty.

Rien ne presse. Cristiano Ronaldo a remporté l'Euro à 31 ans, Lionel Messi sa première Copa America à 34 ans et la Coupe du monde l'année suivante à 35. S'il tutoie déjà les deux monstres du football mondial, Mbappé peut envisager de les dépasser: aucun record ne semble inatteignable pour le crack de Bondy.