Cette fois-ci c'est la bonne, les Néerlandais vont ramener la Coupe du monde: Danny Van Dijk le sent alors que sa rue de La Haye est entièrement parée d'orange en soutien à l'équipe nationale.

Virgil van Dijk et les Oranje font naître l’espoir d’un premier titre mondial aux Pays-Bas. (Archives) sda

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Tout autour de lui, on ne voit que du orange: bâches, drapeaux photos géantes de joueurs sur les lampadaires et les arbres.

La «rue orange» perpétue la tradition

Cela fait 26 ans qu'à l'occasion d'un Euro ou d'un Mondial, M. Van Dijk et d'autres habitants décorent la rue Marktweg, connue pour être la «rue orange» des Pays-Bas.

Malgré ce soutien indéfectible, l'équipe des «Oranje», trois fois finaliste, n'a jamais remporté la Coupe du monde, mais cette année, M. Van Dijk a «un bon pressentiment». L'équipe nationale entrera en lice dimanche face au Japon au sein du groupe F où elle sera opposée également à la Suède (le 20 juin) et à la Tunisie (le 26).

77 kilomètres de drapeaux pour un hommage émouvant

Quelque 77 km de drapeaux traversent la rue, en hommage à la mère de M. Van Dijk, décédée en mars à 77 ans et qui était très impliquée dans cette initiative dont l'esprit fédérateur dépasse les limites du quartier.

Des visiteurs venus admirer le spectacle

Dini Netten, 58 ans, a spécialement fait le déplacement depuis le nord du pays. «C'est absolument magnifique. Tous les deux ans, c'est un véritable événement pour moi», dit-elle.

Coby Pronk, une habitante de La Haye de 65 ans, est venue il y a deux mois lorsque les travaux de décoration ont commencé. Elle est revenue pour voir le résultat: «c'est la plus belle rue du pays.»

«On sent vraiment l'enthousiasme des organisateurs, le foot rassemble les gens», dit Anouk Vermolen, 28 ans, venu avec son compagnon. «C'était mon idée de venir ici, alors que je ne regarde même pas le foot», rit la jeune femme.