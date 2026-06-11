Le défenseur Marcos Senesi a été convoqué dans le groupe argentin pour le Mondial-2026 en remplacement du Marseillais Leonardo Balerdi, contraint au forfait en raison d’une blessure musculaire, a annoncé jeudi la Fédération argentine (AFA).

À six jours de l’entrée en lice, l’Argentine perd Balerdi. ats

Agence France-Presse Nathan Fournier

Récemment recruté par Tottenham, Senesi intègre la liste des 26 joueurs retenus au sein de l’Albiceleste, championne du monde en titre.

Il remplace numériquement le joueur de l'OM, 27 ans (11 sélections), qui souffre d'une déchirure musculaire contractée la semaine dernière lors d'un entraînement de l'équipe.

L'expérimenté Senesi (29 ans) vient de boucler une excellente saison de Premier League avec Bournemouth et est perçu comme l’un des défenseurs centraux argentins les plus performants en Europe.

L’Argentine entrera dans la compétition le 17 juin face à l'Algérie à Kansas City (Groupe J) avant de croiser l'Autriche puis la Jordanie.