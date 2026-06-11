  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 - Groupe J Balerdi absent, l’Argentine mise sur le solide Marcos Senesi

Nathan Fournier

11.6.2026

Le défenseur Marcos Senesi a été convoqué dans le groupe argentin pour le Mondial-2026 en remplacement du Marseillais Leonardo Balerdi, contraint au forfait en raison d’une blessure musculaire, a annoncé jeudi la Fédération argentine (AFA).

À six jours de l’entrée en lice, l’Argentine perd Balerdi.
À six jours de l’entrée en lice, l’Argentine perd Balerdi.
ats

Agence France-Presse

11.06.2026, 22:17

Récemment recruté par Tottenham, Senesi intègre la liste des 26 joueurs retenus au sein de l’Albiceleste, championne du monde en titre.

Il remplace numériquement le joueur de l'OM, 27 ans (11 sélections), qui souffre d'une déchirure musculaire contractée la semaine dernière lors d'un entraînement de l'équipe.

L'expérimenté Senesi (29 ans) vient de boucler une excellente saison de Premier League avec Bournemouth et est perçu comme l’un des défenseurs centraux argentins les plus performants en Europe.

L’Argentine entrera dans la compétition le 17 juin face à l'Algérie à Kansas City (Groupe J) avant de croiser l'Autriche puis la Jordanie.

Matchs amicaux. À quelques jours du Mondial, l'Argentine et Brésil affichent leurs ambitions

Matchs amicauxÀ quelques jours du Mondial, l'Argentine et Brésil affichent leurs ambitions

Les plus lus

Un début électrique : trois rouges et un Mexique qui frappe fort
17 ans de bataille pour 16'000.-- : un agriculteur fait plier la Confédération
Genève boucle sa frontière avec la France en vue du G7
Une voiture percute un groupe de cyclistes: 4 morts
Mondial 2026 : le sélectionneur norvégien pique Donald Trump
Boudée par Yakin, cette pépite genevoise n’a pas chômé durant ses vacances