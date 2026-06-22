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Mondial 2026 Bernard Challandes : «Être sélectionneur, c’est magique»

Johan Tachet

22.6.2026

Entraîneur à succès, Bernard Challandes a également été sélectionneur de l’Arménie et du Kosovo. Le Neuchâtelois détaille les différences entre la gestion d’un club au quotidien et celle d’une équipe nationale.

Durant sa carrière, Bernard Challandes a notamment été sélectionneur de l’Arménie et du Kosovo.
Durant sa carrière, Bernard Challandes a notamment été sélectionneur de l’Arménie et du Kosovo.
imago images/Shutterstock

Johan Tachet

22.06.2026, 12:48

Porter les couleurs de sa sélection nationale est une fierté aussi honorifique que rare. Même lors des années de Coupe du monde ou d’Euro, un international ne passe qu’entre 60 et 70 jours par an sous les drapeaux. Un chiffre modique par rapport au temps dévolu à son propre club durant l’ensemble de l’année. «Le temps à disposition est restreint pour préparer l’équipe en sélection», analyse Bernard Challandes, qui a eu la chance de passer sur le banc de la Suisse U21, de l’Arménie et du Kosovo durant sa riche carrière. «En peu de temps, un sélectionneur doit créer un état d’esprit, adapter une philosophie de jeu selon les joueurs qu’il sélectionne et trouver une certaine forme de complicité.»

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Pour le Neuchâtelois, le travail de sélectionneur est plus difficile que celui d’un entraîneur qui voit son groupe au quotidien. «Les gens pensent que c’est facile, tu réunis ton équipe une semaine, puis tu es tranquille pendant deux mois, avant de donner ta nouvelle liste. Le travail, hors rassemblement, est tout aussi important, mais différent.»

Chaque semaine, Bernard Challandes avait l’habitude de revoir les prestations de ses sélectionnables lorsqu’il n’allait pas leur rendre visite sur place. «Avec les moyens que l’on a aujourd’hui, tu peux ainsi analyser tous tes joueurs en club. Mais il est important de rencontrer tout le monde, de manger avec tes joueurs pour apprendre à connaître les éléments qui complètent ta sélection. Il y a l’aspect football, évidemment, mais également l’aspect mental.»

Gérer les stars et les egos

Être sélectionneur, c’est aussi être capable de faire des choix forts. «On le voit dans chaque sélection nationale, il y a des éléments qui ne sont pas les meilleurs, mais qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe selon le système du coach, sa forme et l’esprit du groupe.» On trouve quelques exemples en France avec Éric Cantona et David Ginola, écartés par Aimé Jacquet avant la Coupe du monde 1998, ou encore Samir Nasri avant le Mondial 2014. Plus proche de notre époque, Mauro Icardi n’a pas été retenu dans l’équipe d’Argentine, championne du monde en 2022. «Tu peux avoir un super joueur, mais sa personnalité peut créer des tensions au sein du groupe. Tu dois faire une pesée d’intérêts, avec une seule idée, construire l’équipe de la meilleure façon possible.»

C’est ainsi que Carlo Ancelotti a fait le pari de prendre dans ses valises Neymar à la Coupe du monde 2026. «Cela fait partie de la pesée des intérêts. À l’époque, Kubilay Turkilmaz n’était pas celui qui aimait le plus s’entraîner. Mais tu savais qu’en match, il allait marquer. À Naples, si je prends l’exemple d’un club, tous les membres de l’équipe acceptaient que Maradona manque certains entraînements…»

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La problématique des stars vieillissantes doit également être gérée au mieux. À l’image de Roberto Martinez, qui doit notamment composer avec Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or va disputer sa sixième Coupe du monde, mais a déjà 41 ans. «Si tu titularises un jeune élément, certes plus performant, mais à la place d’un joueur qui a tout gagné et qui possède une certaine aura, cela peut mal se passer. En sélection, il ne va pas être content d’être sur le banc», rappelle celui qui n’a jamais hésité à faire confiance aux jeunes, en lançant par exemple Edon Zhegrova avec les «Dardaniens». «La gestion d’un groupe est toujours complexe et toutes les situations doivent être mises en perspective.» Sans oublier, la pression populaire qui peut peser sur les choix autour d’une équipe nationale.

Un soutien populaire indéfectible

Côté suisse, Noah Okafor n’a pas l’aura du génie argentin, du fantasque brésilien ou de l’icône portugaise pour avoir des passe-droits. Le Bâlois avait été écarté par Murat Yakin à l’issue de l’Euro 2024, après s’être plaint de ne pas avoir eu de temps de jeu. Le joueur de Leeds n’a fait son retour dans le groupe de la Nati qu’au mois de mars dernier. «Okafor s’était exclu lui-même», rappelle Bernard Challandes. «Lorsqu’il y a un problème, c’est délicat pour un sélectionneur, car il n’a pas la capacité de mettre son joueur sur le banc le dimanche prochain, comme un entraîneur de club.»

Malgré la complexité du poste, le Neuchâtelois s’est toujours plu dans ce rôle de sélectionneur, même s’il n’est pas parvenu à disputer une grande compétition. «Quand tu te balades dans les rues d’Erevan ou de Pristina, tu sens le soutien derrière toi. Si tu perds en championnat, tu as toute la semaine pour travailler et te remettre sur les bons rails. Avec l’équipe nationale, il y une responsabilité immédiate qui est valorisante et passionnante. Franchement, être sélectionneur, c’est magique.»

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