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Mondial 2026 - Groupe C Raphinha blessé à une cuisse et incertain pour la suite du tournoi

ATS

20.6.2026 - 23:09

Le Brésil et Raphinha sont en plein doute. L'attaquant du Barça va suivre un traitement intensif après avoir subi une lésion musculaire à la cuisse droite, a indiqué samedi la fédération brésilienne.

Raphinha a dû quitter le terrain après seulement 40 minutes vendredi contre Haïti.
Raphinha a dû quitter le terrain après seulement 40 minutes vendredi contre Haïti.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 23:09

20.06.2026, 23:24

Le Brésilien sera donc très probablement forfait pour le prochain match contre l'Ecosse mercredi et incertain également pour la suite du tournoi, même s'il reste avec l'équipe brésilienne.

Au lendemain de la victoire contre Haïti (3-0), l'attaquant de 29 ans a passé des examens médicaux samedi qui ont confirmé la nature de la blessure, une lésion musculaire à la cuisse droite.

Mondial 2026 - Groupe C. Un départ canon suffit au Brésil pour dominer et éliminer Haïti

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«Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision de l'équipe médicale de la sélection brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre son activité le plus rapidement possible», a écrit la CBF dans un communiqué.

Vendredi, l'ailier du FC Barcelone a été contraint de quitter la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie à la 40e minute. Cette alerte musculaire a ravivé des inquiétudes pour la Seleçao et son sélectionneur Carlo Ancelotti autour de Raphinha, régulièrement freiné par des pépins physiques aux cuisses ces derniers mois.

Mondial 2026 - Groupe C. La Seleçao enfin lancée ? Le Brésil se rassure, mais...

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