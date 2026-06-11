A l’inverse de Granit Xhaka, Dan Ndoye ou encore Nico Elvedi, Zachary Athekame n’aura très probablement pas la chance de disputer la Coupe du monde 2026. Figurant sur la liste de piquet, le Genevois du Milan AC peut encore espérer rejoindre la troupe de Murat Yakin d’ici ce vendredi soir 21h, même si ses chances paraissent désormais infimes.

Zachary Athekame a réalisé une saison très convaincante avec l’AC Milan. IMAGO/Insidefoto

En effet, excepté pour les gardiens, la liste de Murat Yakin deviendra définitive 24h avant l’entrée en lice de la Nati. Sauf blessure ou maladie de l’un des joueurs suisses, Zachary Athekame ne traversera donc pas l’Atlantique.

Pourtant, la pépite genevois de 21 ans aurait pu prétendre à une place dans la liste des 26 heureux élus, lui qui a été régulièrement aligné par Massimiliano Allegri cette saison à l'AC Milan et qui est un titulaire indiscutable de la sélection M21. Le fait qu’il évolue au poste de latéral droit, où seul Silvan Widmer a été sélectionné, aurait aussi pu jouer en sa faveur.

Malheureusement pour Athekame, Murat Yakin en a décidé autrement, au risque de connaître la même déroute que face au Portugal il y quatre ans lorsque l’absence d’une doublure à Widmer avait coûté très cher à la Nati...

Programme d’entraînement

Depuis la publication de la liste pour le Mondial 2026 à la fin du mois de mai, Zachary Athekame s’est malgré tout tenu prêt à parer à un éventuel forfait d’un joueur helvétique. L’ancien défenseur des Young Boys a ainsi rigoureusement suivi le programme d’entraînement concocté par Eduardo Parra Garcia, le préparateur physique de la sélection suisse.

«J’effectue calmement mon programme d’entraînement», précise Athekame qui n’a pas chamboulé ses vacances en raison de sa présence sur la liste de piquet. «Je vis mes vacances normalement tout en restant en forme. Je profite aussi de ces moments pour me reposer car j’ai eu une longue saison», ajoute-t-il.

Même s’il espérait certainement affronter le Qatar ce samedi soir à San Francisco, Zachary Athekame sera le premier supporter de la Nati. «Je vais suivre attentivement les performances de l’équipe», conclut l’ancien junior de l’Athlétique-Régina FC.

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