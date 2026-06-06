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Mondial 2026 Fin du calvaire : Embolo rallie ses coéquipiers en Californie !

ATS

6.6.2026 - 05:16

L'équipe de Suisse est désormais au complet à une semaine du début de la Coupe du monde. Breel Embolo est arrivé vendredi soir à San Diego, après avoir été retardé par les autorités américaines.

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

06.06.2026

Keystone-SDA

06.06.2026, 05:16

06.06.2026, 09:33

L'attaquant bâlois a rallié le camp de base de la sélection helvétique peu après 19h00, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Il s'était envolé de Zurich en début d'après-midi en direction de Los Angeles, avant de rejoindre San Diego par la route.

Mardi, Embolo n'avait pas pu partir avec ses coéquipiers car son autorisation de voyage électronique (ESTA) a été invalidée au dernier moment. Les autorités américaines souhaitaient obtenir des renseignements supplémentaires sur sa condamnation pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018.

La Nati respire. Breel Embolo enfin autorisé à entrer aux Etats-Unis !

La Nati respireBreel Embolo enfin autorisé à entrer aux Etats-Unis !

Le joueur du Stade rennais a donc dû faire une demande de visa auprès de l'Ambassade américaine à Berne, un visa qui lui a finalement été délivré jeudi soir.

Ce retard empêchera Embolo de disputer le dernier match amical de la Suisse avant la Coupe du monde. Les joueurs de Murat Yakin affrontent l'Australie samedi à San Diego (21h00 en Suisse).

Mondial 2026. Breel Embolo privé de voyage aux États-Unis pour l’instant !

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Cas Embolo : les explications d'Adrian Arnold de l'ASF

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