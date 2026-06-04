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La Nati respire Breel Embolo enfin autorisé à entrer aux Etats-Unis !

ATS

4.6.2026 - 19:48

Après deux jours et demi d'attente, Breel Embolo va enfin pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse aux Etats-Unis en vue de la Coupe du monde. Son visa a été validé jeudi soir et il est attendu vendredi à San Diego, a annoncé l'ASF.

Breel Embolo a reçu le feu vert des autorités américaines.
Breel Embolo a reçu le feu vert des autorités américaines.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 19:48

05.06.2026, 08:05

«Nous venons d'être informés que le visa de Breel Embolo a été approuvé. Il pourra ainsi se rendre aux Etats-Unis. Il est prévu qu'il rejoigne l'équipe vendredi soir», a écrit la fédération suisse dans un bref communiqué.

Mardi, le buteur n'avait pas pu s'envoler avec la sélection, car son autorisation électronique (ESTA) a été invalidée au dernier moment. La raison: sa condamnation pénale pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018.

«Demande traitée en priorité». Le casier judiciaire d’Embolo complique son arrivée aux USA

«Demande traitée en priorité»Le casier judiciaire d’Embolo complique son arrivée aux USA

Le joueur de 29 ans s'est rendu le lendemain à l'Ambassade américaine à Berne pour y déposer une demande de visa en urgence, une demande «traitée en priorité», selon l'ASF. Les autorités étasuniennes voulaient notamment savoir si Embolo s'était rendu coupable de violence physique, ce qui n'était pas le cas.

Le décalage horaire n'a pas aidé

Le décalage horaire entre la Suisse et les Etats-Unis (six heures sur la côte est, neuf à l'ouest) a toutefois ralenti la procédure. «Il n'y a qu'une fenêtre de quelques heures chaque jour lors de laquelle l'Ambassade peut être en contact avec le service qui gère le dossier aux Etats-Unis», a expliqué à Keystone-ATS Adrian Arnold, le chef de la communication de l'ASF.

Après avoir dû ronger son frein à Zurich, où il avait reçu un programme physique pour rester en forme, Breel Embolo a donc reçu la bonne nouvelle. Elle est tombée en milieu de journée en Californie, où la Suisse s'est entraînée à huis clos en vue du dernier match de préparation qu'elle livrera samedi contre l'Australie (21h00 en Suisse).

Pas sûr toutefois que l'attaquant du Stade rennais ne soit prêt pour disputer ce match. Avec le décalage horaire et la fatigue liée au voyage, il devrait certainement être laissé au repos.

Amdouni ou Itten ?

Privé de son buteur numéro 1, le sélectionneur Murat Yakin devrait sans doute se tourner vers l'un des deux autres attaquants de pointe: Zeki Amdouni ou Cédric Itten. Le Genevois revient d'une grave blessure à un genou, mais il s'entraîne normalement depuis quelques semaines.

Adrian Arnold a également répondu aux critiques reçues par la Fédération sur la gestion de cette affaire. Aurait-elle dû prendre les devants en demandant directement un visa, un document plus robuste qu'un ESTA?

«Evidemment, nous sommes toujours plus intelligents après», répond Adrian Arnold. «Mais si nous avions fait explicitement une demande de visa en mettant en avant cette condamnation, et qu'elle aurait été refusée, nous aurions certainement été critiqués encore davantage.»

Vidéo sur le sujet

Cas Embolo : les explications d'Adrian Arnold de l'ASF

Cas Embolo : les explications d'Adrian Arnold de l'ASF

Le responsable de la communication de l'ASF, fait le point de la venue ou non de Breel Embolo au Mondial 2026.

03.06.2026

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