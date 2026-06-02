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Mondial 2026 Breel Embolo privé de voyage aux États-Unis pour l’instant !

Nicolas Larchevêque

2.6.2026

Breel Embolo n'a pas pu partir aux États-Unis comme prévu mardi en début d'après-midi, a annoncé l'ASF le jour du départ de l'équipe pour le pays hôte de la Coupe du Monde.

Breel Embolo ne peut pas voyager aux États-Unis pour le moment.
Breel Embolo ne peut pas voyager aux États-Unis pour le moment.
KEYSTONE

Keystone-ATS

02.06.2026, 12:49

02.06.2026, 13:25

«L'autorisation ESTA de Breel Embolo était approuvée jusqu'à ce matin (ndlr, mardi matin). À 10h30, nous avons été informés qu'elle était toujours en cours d'examen», a indiqué l'ASF.

L'ESTA est un système permettant de vérifier si les personnes souhaitant entrer aux États-Unis sont autorisées à voyager. «Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et partons du principe que Breel rejoindra l’équipe soit encore aujourd’hui, soit demain», a conclu l'ASF.

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21.05.2026

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