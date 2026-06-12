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Mondial 2026 - Groupe B Canada et Bosnie se neutralisent dans le groupe de la Suisse

ATS

12.6.2026 - 23:13

Le Canada et la Bosnie n'ont pas réussi à se départager pour la première rencontre du groupe B, celui de la Suisse. A Toronto, la partie s'est terminée sur un nul 1-1.

Cyle Larin exulte après son égalisation face à la Bosnie. L'attaquant a permis au Canada d'arracher le nul (1-1) à Toronto dans le groupe de la Suisse.
Cyle Larin exulte après son égalisation face à la Bosnie. L'attaquant a permis au Canada d'arracher le nul (1-1) à Toronto dans le groupe de la Suisse.
ats
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

12.06.2026, 23:13

12.06.2026, 23:22

Murat Yakin et son staff avaient forcément les yeux rivés sur Toronto pour voir deux des adversaires de la Suisse s'affronter. Ce qu'ils ont vu en première mi-temps, c'est une Bosnie extrêmement pragmatique qui a ouvert le score à la 21e sur un coup de pied arrêté.

La Bosnie frappe contre le cours du jeu

A la suite d'un corner, l'ancien Marseillais Sead Kolasinac a dévié le ballon au premier poteau et Jovo Lukic, titulaire à la place du quadragénaire Edin Dzeko, a prolongé le ballon dans les filets.

Quelques minutes plus tôt, Jonathan David avait raté le 1-0 pour le Canada sur une frappe trop axiale directement dans les gants de Vasilj. Malgré 55% de possession et Alphonso Davies blessé sur le banc, le Canada fut inefficace en première période devant le but avec aucun tir contre trois pour la Bosnie.

Qatar - Suisse. L’heure de passer de la parole aux actes a sonné pour la Nati !

Qatar - SuisseL’heure de passer de la parole aux actes a sonné pour la Nati !

Le Canada est récompensé de ses efforts

Les Nord-Américains ont été tout aussi entreprenants en seconde mi-temps, mais ils ont eu un peu plus de réussite. Pas à la 53e toutefois, lorsque Laryea a cru marquer, mais où Kolasinac a pu toucher le ballon et l'envoyer miraculeusement sur la transversale!

Les hommes de Jesse Marsch vont finalement égaliser à la 78e grâce à Larin. L'attaquant de Southampton a eu de la chance puisque son envoi a été dévié par un défenseur bosnien, ce qui a trompé le gardien Vasilj.

A la 96e, Larin a eu une chance en or d'aller chercher les trois points, mais la défense balkanique a tenu bon avec un Muharemovic héroïque en la circonstance.

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