Comme à chaque Coupe du monde, les amateurs de football du Bangladesh ont ressorti les couleurs de leurs favoris de coeur, le Brésil et l'Argentine. Un agriculteur de Magura (sud) a fait exception, en déroulant un drapeau de plus de 7 km de long aux couleurs de l'Allemagne.

Le drapeau d'Amjad Hossain en train d'être déroulé. AFP

Agence France-Presse Clara Francey

«J'aime l'équipe de football allemande et Oliver Kahn est pour moi le meilleur gardien de but de tous temps», explique à l'AFP Amjad Hossain, 72 ans.

Sa passion pour la Mannschaft revêt un caractère très personnel. «J'étais gravement malade en 2004-2005 et c'est grâce à un médicament allemand que j'ai guéri», justifie-t-il. «Depuis, j'aime l'Allemagne et son football».

Pour le Mondial de 2006, il avait déjà confectionné un drapeau noir, rouge et jaune d'une longueur respectable: un kilomètre et demi. Il s'est mis depuis en tête de l'agrandir.

Pour financer la confection de sa version élargie cette année - Amjad Hossain assure avoir dépensé l'équivalent de 8'000 dollars - il n'a pas hésité à vendre une partie de ses terres.

«Certains me trouvent un peu fou»

Roulé en une immense boule, son drapeau géant a été déployé mercredi à la veille de la cérémonie d'ouverture du tournoi mondial qui se tient au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada, en présence de voisins, de curieux et même, jure l'agriculteur, de supporteurs allemands.

«Certains me trouvent un peu fou», concède Amjad Hossain, «mais ni ma femme ni mes proches ne m'en veulent».

Son initiative est arrivée jusqu'à l'oreille de l'ambassade d'Allemagne à Dacca, qui a décidé d'en faire un membre d'honneur de son club de supporteurs.

Le Bangladais rêve désormais qu'il pourra un jour assister à un match de ses favoris, qui débutent dimanche leur Mondial 2026 contre Curaçao. «J'espère que j'aurais cette chance», dit-il.