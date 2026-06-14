  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Certains me trouvent fou» L'incroyable projet d'un fan de la Mannschaft

Clara Francey

14.6.2026

Comme à chaque Coupe du monde, les amateurs de football du Bangladesh ont ressorti les couleurs de leurs favoris de coeur, le Brésil et l'Argentine. Un agriculteur de Magura (sud) a fait exception, en déroulant un drapeau de plus de 7 km de long aux couleurs de l'Allemagne.

Le drapeau d'Amjad Hossain en train d'être déroulé.
Le drapeau d'Amjad Hossain en train d'être déroulé.
AFP

Agence France-Presse

14.06.2026, 16:14

14.06.2026, 16:22

«J'aime l'équipe de football allemande et Oliver Kahn est pour moi le meilleur gardien de but de tous temps», explique à l'AFP Amjad Hossain, 72 ans.

Sa passion pour la Mannschaft revêt un caractère très personnel. «J'étais gravement malade en 2004-2005 et c'est grâce à un médicament allemand que j'ai guéri», justifie-t-il. «Depuis, j'aime l'Allemagne et son football».

Pour le Mondial de 2006, il avait déjà confectionné un drapeau noir, rouge et jaune d'une longueur respectable: un kilomètre et demi. Il s'est mis depuis en tête de l'agrandir.

Pour financer la confection de sa version élargie cette année - Amjad Hossain assure avoir dépensé l'équivalent de 8'000 dollars - il n'a pas hésité à vendre une partie de ses terres.

«Certains me trouvent un peu fou»

Roulé en une immense boule, son drapeau géant a été déployé mercredi à la veille de la cérémonie d'ouverture du tournoi mondial qui se tient au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada, en présence de voisins, de curieux et même, jure l'agriculteur, de supporteurs allemands.

«Certains me trouvent un peu fou», concède Amjad Hossain, «mais ni ma femme ni mes proches ne m'en veulent».

Son initiative est arrivée jusqu'à l'oreille de l'ambassade d'Allemagne à Dacca, qui a décidé d'en faire un membre d'honneur de son club de supporteurs.

Le Bangladais rêve désormais qu'il pourra un jour assister à un match de ses favoris, qui débutent dimanche leur Mondial 2026 contre Curaçao. «J'espère que j'aurais cette chance», dit-il.

Mondial 2026 - Groupe E. Le petit Curaçao face à deux géants, l'Allemagne et... Neuer

Mondial 2026 - Groupe ELe petit Curaçao face à deux géants, l'Allemagne et... Neuer

Les plus lus

Sous haute tension, suivez le G7 d’Evian et les manifestations
Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Début de la manifestation contre le G7 à Genève
Antonelli abandonne, Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari !
À l’occasion du 80e anniversaire de Trump, retour sur ses origines familiales