Le Danois Christian Eriksen, qui porte un stimulateur cardiaque depuis un malaise en plein match en 2021, a assuré lundi qu'il allait «bien» et était rentré chez lui, après s'être de nouveau effondré la veille lors d'une rencontre amicale contre l'Ukraine.

La vive émotion des coéquipiers d'Eriksen après son nouveau malaise. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Je vais bien et je suis chez moi avec ma famille (...). Je tiens à rassurer tout le monde: cette situation était différente de celle de 2021», écrit le milieu de terrain de 34 ans sur son compte Instagram.

Il explique que le choc reçu de son défibrillateur sous-cutané a eu un «impact considérable» sur lui mais que l’appareil a fonctionné exactement comme prévu pour le «protéger».

«Pour l’instant, je me concentre sur mon rétablissement, passer du temps avec ma famille, partir en vacances et jouer au football avec mes enfants», ajoute le Danois.

Plus tôt, la fédération danoise de football avait fait savoir que le joueur allait «bien» et devrait «rapidement» sortir de l'hôpital. «J'ai parlé avec Christian ce matin, et il va bien. Il est avec sa famille et a bon moral. On s'attend à ce qu'il puisse être rapidement autorisé à sortir et à rentrer chez lui», avait déclaré le médecin de la sélection Morten Boesen cité dans un communiqué de la DBU publié sur les réseaux sociaux.

Aucune information sur la nature du malaise du joueur ni sur son impact sur sa carrière n'a été communiquée. «Nous prenons bien soin des joueurs et du staff et nous restons en contact régulier avec eux», a ajouté Boesen.

Le joueur s'est effondré à la 64e minute d'un match amical opposant le Danemark à l'Ukraine. Les soigneurs ont aussitôt accouru et la rencontre, qui se disputait à Odense dans le centre du pays scandinave, a ensuite été arrêtée par l'arbitre.

Après avoir reçu des soins, le milieu offensif s'est relevé et a quitté le terrain par ses propres moyens, avait précisé le médecin après l'incident. Il a ensuite été transporté au Centre hospitalier universitaire d'Odense.

Ce malaise a ravivé le souvenir du match d'ouverture de l'Euro en 2021 à Copenhague lors duquel Christian Eriksen avait été victime d'un arrêt cardiaque. Il s'était alors fait implanter un défibrillateur sous-cutané et avait pu reprendre sa carrière début 2022, huit mois après l'accident.