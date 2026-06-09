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La hiérarchie se dessine Cherki-Olise, le duo qui change la donne chez les Bleus

Nathan Fournier

9.6.2026

Rayan Cherki, étincelant face à la Côte d'Ivoire et Michael Olise, qui lui a emboité le pas contre l'Irlande du Nord sont les deux joueurs qui se sont le plus distingués lors des deux matches amicaux disputés par les Bleus avant de s'envoler pour le Mondial-2026, durant lesquels Ibrahima Konaté en défense et Marcus Thuram en attaque ont perdu du crédit.

Cherki et Olise ont brillé avant le Mondial: la concurrence bat son plein chez les Bleus.
Cherki et Olise ont brillé avant le Mondial: la concurrence bat son plein chez les Bleus.
ats

Agence France-Presse

09.06.2026, 18:46

09.06.2026, 19:02

Les onze titulaires qui ont débuté la rencontre face à l'Irlande du Nord lundi à Villeneuve-d'Ascq, devraient quoi qu'il en soit être reconduits le 16 juin lors du premier match des Bleus au Mondial-2026 face aux Lions de la Teranga au Metlife stadium dans la banlieue de New York. Revue d'effectif.

Maignan sans concurrence

Dans la cage, Mike Maignan a disputé l'intégralité des deux rencontres de préparation. Face à la Côte d'Ivoire, très peu sollicité en première période, il a retardé l'ouverture du score ivoirienne d'une superbe parade face à Simon Adingra, avant de s'incliner deux fois sans pouvoir faire grand chose. Abandonné par sa défense, il a encaissé un nouveau but face à l'Irlande du Nord, sans être le principal fautif. Brice Samba, N.2, et Robin Risser, N.3, savaient avant les rencontres de préparation que leur rôle serait de mettre Maignan dans les meilleures conditions.

Saliba rassure, Konaté décroche

En délicatesse avec son dos, le défenseur d'Arsenal William Saliba a rassuré sur son état de forme lundi pour son premier match depuis la finale de la Ligue des champions perdue contre Paris, même si les attaquants nord-irlandais n'ont rien de commun avec ceux du PSG. La paire qu'il forme avec Dayot Upamecano, solide lors des deux rencontres, même s'il s'est rendu coupable sur le but irlandais, est indiscutable d'autant qu'en l'absence de Saliba, Ibrahima Konaté s'est loupé face à la Côte d'Ivoire. Fébrile face aux Eléphants, Maxence Lacroix a soigné sa rentrée contre l'Irlande du Nord.

Les couloirs restent ouverts

C'est peut-être sur les côtés de la défense que les postes sont les moins figés. Si Jules Koundé garde les faveurs de Didier Deschamps à droite, l'entrée de Malo Gusto à Villeneuve d'Ascq a coïncidé avec un bien meilleur visage français en seconde période. L'ancien Lyonnais s'est rattrapé de sa prestation plus mitigé face à la Côte d'Ivoire.

A gauche, Théo Hernandez, qui a débuté les deux rencontres, et Lucas Digne, à niveau équivalent, présentent surtout deux profils différents: plus de projection vers l'avant pour le cadet des Hernandez, plus de fiabilité défensive pour le latéral d'Aston Villa. L'association de Hernandez avec Désiré Doué a toutefois offert quelques belles promesses lundi.

Didier Deschamps. «J’ai fait beaucoup de choses pour la dernière fois»

Didier Deschamps«J’ai fait beaucoup de choses pour la dernière fois»

Un milieu déjà gravé dans le marbre

Le double piston élaboré par Didier Deschamps est dévolu à Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot et ni l'expérience de NGolo Kanté, ni la fougue de Manu Koné, ni encore la polyvalence de Warren Zaïre-Emery ne pourront rebattre les cartes.

Cherki s'invite dans le onze

C'est en attaque, enviée par le monde entier et où Didier Deschamps dispose d'une abondance de biens, que les deux matches amicaux auraient pu instiller le plus de doutes au sélectionneur. «DD» tient pourtant sa ligne avec Désiré Doué, remuant face à l'Irlande du Nord, à gauche, Michael Olise étincelant, à droite, entourant le Ballon d'Or Ousmane Dembélé dans l'axe comme au PSG, mais avec, pour le moment, beaucoup moins de latitude qu'en club. Le trio est placé derrière le capitaine Kylian Mbappé, seul en pointe, peu en réussite contre la Côte d'Ivoire et plus encore contre l'Irlande du Nord.

C'est ce quatuor qui débutera face au Sénégal, mais Rayan Cherki, qui a débuté dans l'axe à Nantes et est rentré en cours de jeu dans la même position à Villeneuve-d'Ascq, s'est positionné comme une alternative plus que crédible, son association avec Olise fonctionnant à merveille à la Beaujoire.

La concurrence fait rage devant

Placé à gauche, derrière Mbappé, Marcus Thuram a montré des limites à un poste qui n'est pas le sien d'ordinaire. Comme en club, Bradley Barcola subit de plein fouet la concurrence de Doué, sa vitesse et son punch privilégiant une entrée en cours de partie, en «impact player», pour reprendre une expression empruntée au rugby. Jean-Philippe Mateta et son «profil unique», dixit Deschamps, est rentré en jeu face aux Éléphants, pas avare d'efforts défensifs, et utile dans la construction du jeu, mais l'attaquant de Crystal Palace devra se contenter des miettes laissées par son capitaine.

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