La Fédération colombienne de football a dénoncé vendredi le «harcèlement» subi par les joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2026, après qu'ils ont été accusés d'avoir manqué de respect au président du pays lors d'une cérémonie, en pleine campagne pour le second tour de la présidentielle.

He entregado la bandera de Colombia a la selección de nuestro país.



Ha partido a un destino que deseo que sea de triunfo.



Allá va al mundial, el país de la belleza. pic.twitter.com/jIJAz8CjAY — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

Keystone-SDA ATS

Les critiques sur les réseaux sociaux visant les membres de l'équipe nationale surviennent alors que la campagne fait rage en vue du second tour le 21 juin, qui opposera le sénateur Ivan Cepeda, un allié du chef de l'Etat sortant Gustavo Petro, au représentant de la droite dure Abelardo de la Espriella.

Jeudi, le président Petro, que la Constitution n'autorise pas à se représenter, a remis le drapeau du pays à la délégation qui disputera la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

James Rodriguez critiqué

Lors de cette cérémonie, plusieurs joueurs sont apparus peu enthousiastes face au dirigeant, le saluant parfois très brièvement, attitude interprétée par certains internautes comme un affront.

Le capitaine de l'équipe colombienne, James Rodriguez, a par ailleurs été critiqué pour avoir semblé ignorer la demande de la plus jeune fille de Gustavo Petro qui souhaitait une photo avec lui.

JAMES RODRIGUEZ 🇨🇴 EST AU CŒUR D’UNE POLÉMIQUE EN COLOMBIE 🥶



Le Colombien aurait ignoré une demande de photo de la fille du président Gustavo Petro. ❌



Certains l’accusent de geste volontaire et à caractère politique, la séquence fait débat au pays. pic.twitter.com/ExTTv489Jv — Actu Foot (@ActuFoot_) June 5, 2026

James Rodriguez a eu pour conseiller juridique Abelardo de la Espriella, un avocat millionnaire qui a également représenté des paramilitaires impliqués dans la narcotrafic et est donné favori par les sondages en vue du second tour.

Dans un communiqué publié vendredi, la Fédération a exprimé son rejet de «toute manifestation d'agression, de harcèlement ou de disqualification dirigée contre les joueurs, leurs familles ou les membres de la délégation nationale».

Face à l'Ouzbékistan

Après la cérémonie, l'équipe de Colombie s'est envolée pour les Etats-Unis où elle doit affronter la Jordanie en match amical avant ses débuts dans le Mondial, le 17 juin contre l'Ouzbékistan.

Surnommé «le Tigre», le candidat de la Espriella a pris l'habitude de faire campagne en portant le maillot jaune de l'équipe nationale de football, une utilisation dénoncée par la gauche. Jeudi, la justice lui a interdit d'utiliser ce vêtement comme «symbole» de son parti politique et de sa campagne.

Lors de l'événement polémique de jeudi, Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays, portait lui aussi le maillot de la sélection colombienne.