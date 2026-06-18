Cristiano Ronaldo est-il devenu un problème pour le Portugal ?

Il a beau être un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire, Cristiano Ronaldo a montré un piètre visage mercredi pour débuter sa sixième Coupe du monde contre la RD Congo (1-1). Sa prestation relance le débat sur son utilité pour le Portugal à 41 ans.

Thierry Henry was COOKING Cristiano Ronaldo for his performance against Congo:



“The team needs to score, not YOU need to score..."” 😭💀 pic.twitter.com/jQbwXdjSjC — Hater Report (@HaterReport) June 17, 2026

Keystone-SDA ATS

Transparent et resté muet pendant 90 minutes, Cristiano Ronaldo a souffert à Houston du contraste avec les autres stars du ballon rond qui ont illuminé les premières rencontres du Mondial, avec un doublé comme Kylian Mbappé et Harry Kane, et même un triplé pour son éternel rival Lionel Messi, lui aussi à l'assaut de sa sixième Coupe du monde.

«Nous n'avons manqué de rien. C'est le football, le Portugal aurait pu gagner mais aussi perdre», a évacué Ronaldo après une rencontre qui a été aussi décevante sur le plan collectif.

Le problème n'est pas nouveau pour le quintuple Ballon d'Or aux 143 buts en 229 sélections: il reste sur dix matches et 33 tirs sans marquer en grande compétition, depuis son seul but sur penalty face au Ghana en ouverture du Mondial 2022 au Qatar, avant une élimination en quarts.

Le capitaine de la Seleçao, sacré à l'Euro 2016, compte pour meilleur résultat au Mondial une demi-finale, perdue face à la France lors de sa première participation en 2006.

A 41 ans, et alors qu'il a rejoint Al-Nassr et le riche championnat saoudien début 2023, le deuxième joueur le plus âgé du tournoi est-il encore au niveau, même en ayant muté il y a bien longtemps d'ailier supersonique à numéro 9 peu mobile?

«L'équipe, pas l'individu»

Face à la RD Congo, le numéro 7 a touché une vingtaine de fois le ballon, s'est procuré trois tirs, sans cadrer, et a semblé déconnecté du collectif portugais, pourtant équipé en distributeurs de caviars (Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha...).

«C'est l'équipe qui a besoin de marquer, pas l'individu», a taclé Thierry Henry, consultant chez le diffuseur américain Fox.

L'ancien attaquant vedette des Bleus a pris l'exemple de la frappe non cadrée de Ronaldo à la 68e minute: Francisco Conceicao déborde sur la droite et Ronaldo, au lieu de plonger vers le but en attirant des défenseurs, il recule et se «met en travers» de la trajectoire de la passe, destinée à Bruno Fernandes. «Cours et crée de l'espace!», lui demande Henry.

Malgré les critiques, qui ne datent pas d'hier, CR7 reste un titulaire indiscutable aux yeux du sélectionneur Roberto Martinez, qui l'a maintenu sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final.

«Irremplaçable»

«Dans un tel match où nous avons des difficultés à entrer dans la surface, il faut tirer profit des qualités de Ronaldo. Ca n'aurait aucun sens de sortir le meilleur buteur de l'histoire lors d'un match où vous avez besoin de marquer», l'a défendu le technicien.

«L'expérience de Cristiano dans la surface est importante, comme la façon dont il attire les défenseur», a ajouté celui qui jugeait le capitaine «irremplaçable» au début du mois auprès de The Athletic. On ne déboulonne pas si facilement une idole.

Alors que Gonçalo Ramos attend son heure sur le banc, comme il en a l'habitude avec le Paris SG, un éventuel ajustement de la part de Martinez sera scruté avant le prochain match mardi face à l'Ouzbékistan.

Avec un point, le Portugal n'est pas encore en danger, mais va devoir accélérer pour créer une dynamique de potentiel champion, en trouvant une solution collective, plutôt qu'un héros solitaire.

Sur son compte Instagram, Ronaldo a envoyé un message de motivation à ses 666 millions d'abonnés: «Ce n'était pas le début que nous voulions, mais c'est loin d'être terminé. Tête haute, pensons déjà au prochain match.»