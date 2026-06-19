Après son transfert au Real Madrid juste avant l'entrée en lice de l'Espagne à la Coupe du monde, le latéral Marc Cucurella est le seul représentant de la maison blanche au sein de la Roja. L'Espagne compte sur lui pour se lancer pleinement dans le Mondial.

Marc Cucurella est un joueur du Real Madrid depuis quelques jours. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

Avec cette signature chez le géant madrilène, l'ancien défenseur de Chelsea met fin à une anomalie. Avant l'officialisation lundi de son transfert, il n'y avait aucun joueur du Real Madrid sur les 26 Espagnols convoqués pour le Mondial, une première dans l'histoire.

Dani Carvajal, 34 ans, a réalisé une saison trop décevante pour même faire partie de la liste des 55 joueurs pré-sélectionnés, et Raul Asencio n'a jamais été dans les plans de Luis de la Fuente.

Mais à quelques heures de l'entrée en lice lundi de l'Espagne à la Coupe du monde contre le Cap Vert, le Real Madrid a officialisé l'arrivée du défenseur gauche aux cheveux longs et bouclés, mettant fin à cette exception.

Ce transfert-surprise, dont les négociations ont été «très rapides», est «un grand pas» dans sa carrière qui a commencé au FC Barcelone, où il a été formé mais où il n'a jamais percé.

C'est en grande partie grâce à une discussion avec José Mourinho, nouveau coach des Merengues, que l'Espagnol a pris sa «bonne» décision, a raconté Cucurella jeudi au camp de base de la Roja à Chattanooga dans le Tennessee, lui qui n'a pas souhaité poursuivre à Chelsea, sans Coupe d'Europe la saison prochaine.

Ses débuts londoniens en 2022 ont été jalonnés de soucis physiques et de performances très éloignées des espérances, et «Cucu» est vite devenu le bouc-émissaire de supporters mécontents. Depuis, celui qui est connu pour sa célébration «pingouin» avait renversé les suffrages et s'est établi comme une référence européenne à son poste.

Cucurella ne laisse personne indifférent: les supporters adverses le détestent souvent, pour ses provocations et réclamations, et ceux de Chelsea ont appris à l'aimer, pour son côté agressif et son engagement.

Avec sa sélection, c'est pareil. Malgré le timing discutable de l'annonce, cette nouvelle n'a pas semblé perturber le joueur, qui a été l'un des seuls Espagnols à être rentrer pleinement dans le match lundi contre le Cap-Vert.

Célébration pingouin

Pour sa première Coupe du monde à 27 ans, Cucurella a été l'un des éléments le plus en vue. En se projetant vers l'avant, il a créé les plus grosses occasions en première période. Mais en vain. Gênée par le bloc bac du cap-verdien et par son gardien Vozinha, la Roja a manqué son entrée en lice (0-0).

«C'est bien que ça arrive lors du premier match, parce que lors d'un match à élimination directe, tu rentres à la maison. Nous savons où nous avons péché, nous avons travaillé là-dessus ces derniers jours», a analysé «Cucu», détendu, jeudi devant la presse.

Par ses performances et son charisme, il est devenu l'un des joueurs emblématiques (25 sélections) de la Roja et titulaire indiscutable dans le couloir gauche depuis l'Euro-2024 remporté en Allemagne.

Dimanche (18h heure suisse) contre l'Arabie saoudite, Luis de la Fuente comptera sur lui pour lancer pleinement les champions d'Europe vers la quête d'un doublé Euro-Coupe du monde, avec l'aide de l'ailier Nico Williams devant lui.

«Pour l'Espagne, il a toujours été un choix de conviction. Pas seulement depuis l'Euro. Il est avec moi depuis qu'il a 17 ans et je sais à quel point il gère bien la pression. Il est toujours là quand on a besoin de lui. C'est une valeur sûre», commentait le sélectionneur dimanche, rejetant l'idée que ce transfert symbolique ait pu perturber lui ou l'équipe.

«Si c'est une bonne nouvelle pour Cucurella, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe», a-t-il appuyé.

Et le latéral gauche l'a confirmé: «cela n'a pas affecté l'équipe, au contraire, tout le monde est très content pour moi», a-t-il assuré, malgré la présence de plusieurs joueurs du Barça au sein de la Roja. Mais l'effet de surprise a marché pour tout le monde, même pour ses coéquipiers en sélection.