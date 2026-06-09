Dan Ndoye est devenu en un an la principale menace offensive de l'équipe de Suisse, malgré une situation compliquée en club. Le Vaudois veut maintenant rugir dans la plus grande des compétitions.

Le rugissement de Dan Ndoye est devenu sa signature. ATS

Keystone-SDA, Lucien Willemin ATS

On a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Et pourtant, Dan Ndoye (31 sélections, 8 buts) s'apprête à vivre, à 25 ans, son premier Mondial. L'explication est simple: depuis sa première titularisation avec le maillot suisse, le 21 novembre 2023 (une défaite 1-0 en Roumanie), l'enfant de Saint-Prex n'a jamais lâché sa place dans le onze de départ, hormis une présence sur le banc en novembre dernier au Kosovo (1-1), où il avait été laissé au repos.

Tout le monde se souvient de son but à l'Euro 2024 contre l'Allemagne, un but qui n'avait juste pas suffi à la Suisse pour battre son grand voisin (1-1). C'était la première fois que Ndoye rugissait sous le maillot rouge et blanc et sortait les griffes devant les photographes, pour sa célébration fétiche.

Il a ensuite fallu attendre un peu pour voir la nouvelle star du foot romand faire à nouveau trembler les filets avec la Suisse. Un an, en fait, jusqu'à la tournée américaine de juin 2025, lors de laquelle il avait marqué face au Mexique et aux Etats-Unis.

Quatre entraîneurs différents

Ces deux buts couronnaient alors une belle saison à Bologne, celle de la confirmation, marquée par un sacre en Coupe d'Italie. Et précédaient un transfert pour environ 40 millions de francs suisses – un record pour un Romand – à Nottingham Forest, en Angleterre. Dan Ndoye était lancé.

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour sa première saison en Premier League, le championnat le plus relevé au monde. «Ça a été une année compliquée pour moi, pas celle que j'attendais», confirme le Vaudois depuis San Diego, où la Suisse se prépare à disputer la Coupe du monde.

Il convient toutefois de souligner que le climat entourant le club deux fois champion d'Europe (1979 et 1980) n'est de loin pas le plus calme. Son riche propriétaire et président, le Grec Evangelos Marinakis, est du genre à renvoyer les entraîneurs à tour de bras.

Dan Ndoye a ainsi évolué sous les ordres de quatre coachs différents cette saison: Nuno Espirito Santo (viré en septembre), Ange Postecoglou (octobre), Sean Dyche (février) et Vitor Pereira, lequel a finalement assuré le maintien dans l'élite anglaise.

Un phare dans la grisaille

Dans ce contexte mouvementé, le virevoltant ailier a progressivement perdu sa place de titulaire, pas aidé non plus par une blessure au tournant de l'année. Il n'empêche, son bilan statistique est décevant: seulement deux buts et deux passes décisives en 37 matches, toutes compétitions confondues.

Malgré tout, Ndoye a été l'un des principaux artisans de la belle campagne de qualification de la Suisse pour le Mondial: double passeur contre le Kosovo et buteur face à la Slovénie en septembre, puis encore un «pion» et un assist lors de la venue de la Suède à Genève.

Chaque appel de Murat Yakin a été comme un phare dans la grisaille des Midlands. «Quand je suis avec la Suisse, je me sens tout de suite plus à l'aise», assure-t-il, barbiche pointant désormais au bout de son visage juvénile. «C'est un système qui me correspond davantage, avec des joueurs que je connais très bien.»

Son association avec Breel Embolo et Ruben Vargas sur le front de l'attaque suisse a fait ses preuves. Sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur – aperçues sur ses deux derniers buts contre la Jordanie et l'Australie durant la préparation – en font un joueur indispensable à l'équipe de Suisse.

Dan Ndoye : «J'aime cette responsabilité que j'ai aujourd'hui» A la veille d’affronter le Kosovo à Bâle avec l’équipe de Suisse, Dan Ndoye s'est exprimé en conférence de presse. A 24 ans, le Vaudois a un nouveau statut dans le groupe. «J’aime cette responsabilité que j’ai aujourd’hui», a-t-il livré. 04.09.2025

Une attache au Sénégal

La polyvalence du Vaudois est aussi l'une des raisons derrière la confiance presque sans faille que lui accorde le sélectionneur. Il est toujours capable d'évoluer sur un côté, comme piston, lorsque Yakin opte pour une défense à trois.

«C'est quelque chose que je travaille depuis mon plus jeune âge, car je ne voulais pas être ce joueur cantonné à une seule position», explique-t-il. Mais il est bien conscient qu'il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il se rapproche du but adverse.

Avant de devenir un cadre de Murat Yakin, Dan Ndoye aurait aussi pu défendre les couleurs du Sénégal. Il a finalement préféré la Suisse aux Lions de la Teranga, mais sa célébration ne cesse de rappeler son attache au pays de son père, Saliou.

Un rugissement qu'il espère faire retentir dès samedi face au Qatar (21h00 en Suisse). «La Coupe du monde, c'est la plus grande compétition. D'être présent ici pour représenter mon pays, c'est vraiment une fierté pour moi et ma famille.»