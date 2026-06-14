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Qatar - Suisse Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Arthur Rappaz

14.6.2026

Déconvenue pour l’équipe de Suisse ! Alors que tout le monde s’attendait à une victoire aisée, les hommes de Murat Yakin ont fait match nul contre le Qatar (1-1) pour leur entrée en lice au Mondial 2026 samedi à Santa Clara. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Football - Mondial 2026 : le Qatar égalise face à la Nati

Football - Mondial 2026 : le Qatar égalise face à la Nati

La Suisse a trébuché pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Incapable de se mettre à l'abri après un penalty de Breel Embolo, elle a concédé le match nul en toute fin de match samedi à Santa Clara (1-1).

13.06.2026

Gregoire Galley

14.06.2026, 08:00

Gregor Kobel, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 05. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
Note de la rédaction  4

Gardien de but

Gregor Kobel

Auteur d’un bel arrêt en début de rencontre, Gregor Kobel a évité bien des ennuis à l’équipe de Suisse d’entrée de jeu. Le cerbère du Borussia Dortmund a récidivé juste avant le thé suite à une incursion dangereuse d’Edmilson Junior. Malheureusement, le portier de 28 ans n’a rien pu faire sur la tête rageuse de Boualem Khoukhi à la 94e minute. Pour le duel contre la Bosnie-Herzégovine prévu jeudi, le Zurichois de 28 ans devra aussi prendre garde à améliorer son jeu au pied.

Note de la rédaction  5

Latéral droit

Denis Zakaria

La surprise du chef ! Préféré à Silvan Widmer sur le flanc droit de la défense par Murat Yakin, Denis Zakaria n’a pas déçu. Plein d’énergie, le Genevois de 30 ans a multiplié les assauts en direction du camp qatari. C’est d’ailleurs lui qui a amené le penalty transformé par Breel Embolo grâce à un centre délicieux. Le joueur de l’AS Monaco devra maintenant confirmer ses bonnes dispositions à son nouveau poste face à la Bosnie-Herzégovine jeudi. Un adversaire d’un tout autre acabit que le Qatar...

Nico Elvedi, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  4

Défenseur central

Nico Elvedi

A l’image de ses dernières sorties avec le maillot rouge à croix blanche, Nico Elvedi a livré la marchandise. Appliqué, le défenseur du Borussia Mönchengladbach a fait son match avant de voir le Qatar recoller au score en fin de rencontre.

Manuel Akanji, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  3

Défenseur central

Manuel Akanji

Auteur d’une grossière erreur en début de partie, Manuel Akanji a failli vivre un véritable calvaire pour lancer sa Coupe du monde. Heureusement, après cette frayeur, le défenseur de l’Inter Milan est parvenu à se remobiliser. Insuffisant, toutefois, pour éviter l’égalisation de Boualem Khoukhi.

Mondial 2026 - Groupe B. Crucifiée dans le temps additionnel, la Nati gâche son entrée en lice

Mondial 2026 - Groupe BCrucifiée dans le temps additionnel, la Nati gâche son entrée en lice

Ricardo Rodriguez, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  2

Latéral gauche

Ricardo Rodríguez (remplacé à la 89e)

Comme trop souvent, Ricardo Rodriguez s’est contenté de gérer son effort alors qu’il avait largement la possibilité d’en faire plus sur le plan offensif pour mettre en difficulté les joueurs du Qatar. Défensivement, l’arrière gauche du Real Betis n’a également pas été irréprochable, surtout en deuxième période. La faute certainement au soleil accablant de Santa Clara... En revanche, l’ancien joueur du Torino se consolera en se disant que c’est son remplaçant, Miro Muheim, qui a perdu son duel de la tête sur l’unique but des hommes de Julen Lopetegui.

Remo Freuler, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  3

Milieu de terrain

Remo Freuler (remplacé à la 89e)

Remo Freuler n’a de loin pas disputé son meilleur match avec la Nati. Fauché par le gardien qatari sur le penalty inscrit par Breel Embolo, le joueur de Bologne a, malgré tout, cruellement manqué d’envie dans son implication offensive. Regrettable dans la mesure où il avait pris l’habitude de trouver la faille quand la Suisse balbutiait son football...

Granit Xhaka, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  4

Milieu de terrain

Granit Xhaka

Rien de nouveau sous le soleil californien : Xhaka reste le cœur et les poumons du jeu helvétique. Voyant son équipe s’emmêler les pinceaux face à cette modeste formation qatarie, le milieu de terrain de Sunderland a voulu prendre les choses en main en armant un missile à la 49e minute. Hélas pour les fans helvétiques, son envoi est passé juste au-dessus de la barre transversale de la cage gardée par Mahmud Abunada.

Granit Xhaka sans concession. «Je crois que nous devons d'abord redescendre sur terre et…»

Granit Xhaka sans concession«Je crois que nous devons d'abord redescendre sur terre et…»

Note de la rédaction  3

Milieu de terrain

Michel Aebischer (remplacé à la 66e)

Brillant lors des deux derniers matches de préparation de la Nati, le Fribourgeois de 29 ans a logiquement été titularisé par Murat Yakin dans l’entrejeu helvétique. Serein et bien positionné, le joueur de Pise a distillé plusieurs caviars aux attaquants suisses et notamment à Dan Ndoye en tout début de match. En revanche, à l’image de Remo Freuler, l’ancien joueur des Young Boys a manqué de tranchant dans la zone de vérité.

Ruben Vargas Spieler des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 28. Mai 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  3

Attaquant

Ruben Vargas (remplacé à la 79e)

Ruben Vargas s’est montré virevoltant mais bien trop brouillon pour guider la Suisse sur le chemin de la victoire. Pour preuve, le joueur de Séville aurait dû permettre à la Suisse de mener 2-0 à la 47e minute alors qu’il était en bonne position pour tromper le gardien qatari. Au lieu de cela, il a trop tergiversé et a manqué sa frappe. Rageant.

Dan Ndoye, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  4

Attaquant

Dan Ndoye (remplacé à la 66e)

Match frustrant pour Dan Ndoye ! Le Vaudois de 25 ans a multiplié les tirs mais n’a pas été récompensé par un but. A l’image du reste de l’équipe, il s’est peu à peu liquéfié en seconde période. La suite de l’histoire est connue...

Breel Embolo, Spieler, des Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 2. Juni 2024 in St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Gaetan Bally)
Note de la rédaction  3

Attaquant

Breel Embolo

Auteur de son 25e but sous le maillot rouge à croix blanche, Breel Embolo s’est démené sur le front de l’attaque helvétique avant de disparaître en deuxième période. Précieux pour son jeu de fixation, l’avant-centre n’a, cependant, pas trouvé les clés pour assommer définitivement les Qataris.

À noter que Fabian Rieder (66e), Johan Manzambi (66e), Zeki Amdouni (79e), Ardon Jashari (89e) et Miro Muheim (89e) entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 

  • 6 : match parfait
  • 5 : bon match
  • 4 : match satisfaisant
  • 3 : match insuffisant / trop inconstant
  • 2 : match mauvais
  • 1 : match exécrable
  • / : non noté
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«La meilleure Nati de tous les temps», selon les ex-internationaux

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Alexandre Rey, Christophe Bonvin et Xavier Margairaz donnent leur avis sur l'équipe de Suisse qui va disputer le Mondial 2026. Les trois ex-joueurs de la Nati sont plutôt très optimistes pour la troupe de Murat Yakin.

11.06.2026

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