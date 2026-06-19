Après le nul concédé face au Qatar (1-1), l’équipe de Suisse de football a relevé la tête à la Coupe du monde en décrochant, sur le tard, un large succès (4-1) face à la Bosnie-Herzégovine. Murat Yakin peut surtout adresser une immense merci à ses remplaçants, notamment Johan Manzambi et Ruben Vargas, qui ont fait basculer une rencontre jusqu’ici sans éclat jeudi à Los Angeles. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Mondial 2026 : Johan Manzambi fait éclater le verrou bosnien Un geste technique de grande classe signé Johan Manzambi a permis à la Suisse d’ouvrir le score face à la Bosnie (4-1) jeudi à la Coupe du monde. 18.06.2026

Nicolas Larchevêque Arthur Rappaz

Note de la rédaction 4 Gardien de but Gregor Kobel

Gregor Kobel a passé un après-midi assez tranquille dans la Cité des Anges. Il a surtout rassuré tout le monde sur les rares incursions de la Bosnie en première mi-temps, avant de signer un arrêt important après la pause sur une frappe d’Amar Dedić alors que le score était encore nul et vierge (68e). Seul ombre au tableau : son renvoi plein axe sur la réduction du score adverse (93e) qui le prive d’un blanchissage.

Note de la rédaction 3 Latéral gauche Ricardo Rodríguez

Match à nouveau compliqué pour Ricardo Rodríguez. Offensivement, il n’est pas arrivé à amener le danger depuis son couloir gauche, ses centres se faisant notamment trop rares. Défensivement, il a offert quelques sueurs froides aux supporters suisses, comme lorsqu’il s’est fait prendre de vitesse par Amar Memić en début de partie (15e). Heureusement pour lui, sa copie sera vite oubliée avec la victoire.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Manuel Akanji

Le patron de l’arrière-garde helvétique a fait le job jeudi. Impeccable dans ses interventions, le défenseur de l’Inter Milan n’a, avec son compère Nico Elvedi, laissé aucun espoir à Edin Džeko et compagnie. Il devra toutefois élever le curseur au niveau des relances, là où il a semblé parfois emprunté, comme lors du match initial contre le Qatar.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Nico Elvedi

On ne cesse de le dire depuis plusieurs mois : on a bel et bien retrouvé Nico Elvedi. D’un «calme olympien», pour reprendre les propos de David Lemos sur la «RTS», le stoppeur du Borussia Mönchengladbach n’a rien laissé transparaître tout au long de la rencontre. La Suisse aura besoin de compter sur un Elvedi à ce niveau si elle entend réussir «le meilleur tournoi de son histoire» en Amérique du Nord.

Note de la rédaction 3 Latéral droit Silvan Widmer

Relégué au banc et remplacé par Denis Zakaria face au Qatar, Silvan Widmer n’a pas donné gage d’entière satisfaction face à la Bosnie. Habitué à ne pas ménager ses efforts sur le front de l’attaque dans son couloir, le latéral argovien n’a pas eu le rendement escompté. Derrière, il a montré quelques hésitations non coutumières. Remplacé à la 86e par Luca Jaquez, Widmer devra montrer une réaction lors de sa prochaine sortie.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Remo Freuler

Pour sa 90e sélection sous le maillot rouge à croix blanche, Remo Freuler a livré la marchandise, comme à son habitude. L’éternel lieutenant du commandant Xhaka n’a pas hésité à se porter aux avant-postes pour tenter de faire craquer le bloc balkanique. Sans succès malheureusement. Mais le demi de Bologne a surtout été très précieux dans le repli défensif, à l’image de son tacle salvateur sur la tentative de Džeko avant le thé. Indispensable, incontournable et irremplaçable.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Granit Xhaka

Le patron est bel et bien passé des paroles aux actes ! Très critique envers son équipe ces derniers jours, Granit Xhaka a cette fois répondu sur le terrain de Los Angeles, lui qui a été tourné vers l’avant et qui a tenté de casser les lignes adverses tout au long de la rencontre. Le chef d’orchestre de la Nati a parfaitement joué sa partition et a couronné sa prestation en scellant le score dans les arrêts de jeu sur penalty (97e). À réitérer ces prochains jours, voire ces prochaines semaines.

Note de la rédaction 2 Milieu de terrain Michel Aebischer

Malgré la victoire, Michel Aebischer a peut-être perdu gros jeudi sur la pelouse du Los Angeles Stadium. Titularisé pour la seconde fois au coeur du jeu suisse, le Fribourgeois est passé à côté de son match. Incapable d’amener le danger offensivement, il n’a également pas été exempt de tout reproche défensivement. Il a quitté le terrain juste avant le festival suisse, à la 72e, remplacé par un Djibril Sow plus en vue et en jambe. Il ne serait pas étonnant de retrouver Aebischer sur le banc lors du prochain match.

Note de la rédaction 2 Attaquant gauche Fabian Rieder

Préféré à Ruben Vargas, qui avait été l’un des Suisses les plus décevants face au Qatar, Fabian Rieder n’a pas su saisir sa chance face à la Bosnie-Herzégovine en étant très discret. Le Bernois a fini par céder sa place à la 72e minute à son homologue lucernois, qui a, lui, parfaitement su répondre à son sélectionneur et à sa mise à l’écart en amenant l’action du 1-0 (74e) et en inscrivant le 2-0 (84e). On risque bien de retrouver Vargas dans le onze de départ face au Canada, au grand dam de Rieder.

Note de la rédaction 3 Attaquant droit Dan Ndoye

Comme face au Qatar, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour Dan Ndoye. Le Vaudois a été l’un des premiers à se montrer dangereux en trouvant le poteau extérieur de la cage du gardien Nikola Vasilj en début de match (10e), mais il a, à nouveau, manqué d’efficacité et de spontanéité dans le dernier geste tout au long de son match. Sa sublime bicyclette repoussée à l’heure de jeu (56e) aurait pu tout changer, mais celui qui était annoncé comme l’arme numéro une du pays fait bien pâle figure jusqu’ici. Il a été remplacé à la 72e par un Johan Manzambi stratosphérique et qui n’a eu besoin que de quelques secondes pour débloquer la situation d’une superbe reprise de volée pleine de candeur (74e). La pépite genevoise a même parachevé son chef-d’oeuvre par un doublé (90e).

Note de la rédaction 3 Attaquant Breel Embolo

On a vu un Breel Embolo à deux visages jeudi. Dans un premier temps, l’attaquant bâlois a offert une performance bien terne, n’arrivant pas à prendre à défaut la défense bosnienne. Puis, après la deuxième pause boisson et le triple changement salutaire (72e), le buteur du Stade Rennais est monté en puissance en participant activement à la fête rouge et blanc. C’est lui qui a provoqué l’expulsion de Tarik Muharemović (80e), avant de parfaitement servir Ruben Vargas pour le 2-0 (84e). On attend désormais de la part d’Embolo, remplacé à la 89e par Cedric Itten, la même abnégation durant un match complet.

À noter que Ruben Vargas (72e), Johan Manzambi (72e), Djibril Sow (72e), Luca Jaquez (86e) et Cedric Itten (89e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté Montre plus