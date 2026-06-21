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Mondial 2026 - Groupe F Démonstration japonaise pour le 1000e match de l'histoire de la Coupe du monde

ATS

21.6.2026 - 07:58

Le Japon a relancé ses actions dans la Coupe du monde samedi. Les Samouraïs Bleus ont écrasé une pâle Tunisie 4-0 à Monterrey au Mexique pour rejoindre les Pays-Bas en tête du groupe F.

Le Japon a relancé ses actions dans la Coupe du monde samedi.
Le Japon a relancé ses actions dans la Coupe du monde samedi.
ats

Keystone-SDA

21.06.2026, 07:58

21.06.2026, 08:53

Les Japonais, qui avaient arraché le nul (2-2) face aux Néerlandais pour leur entrée en lice, ont maîtrisé leur sujet face à une équipe de Tunisie où le défenseur servettien Dylann Bronn a été remplacé à la mi-temps. La rapide ouverture de score du milieu de terrain de Crystal Palace Daichi Kamada (4e minute) a facilité leur tâche.

Ce match, le 1000e de l'histoire de la Coupe du monde, était même déjà plié à la 30e lorsque l'attaquant du Feyenoord Rotterdam Ayase Ueda a doublé la mise d'une frappe précise du pied droit armée dans la surface de réparation. La défense tunisienne a paru bien passive en la circonstance.

Le Japon du sélectionneur Hajime Moriyasu, qui a aussi frappé deux fois en deuxième mi-temps grâce à Junya Ito (69e) et Ueda (84e), jouera donc sa qualification pour les 16es de finale jeudi prochain face à la Suède à Dallas. La Tunisie, qui est d'ores et déjà éliminée, se frottera aux Pays-Bas dans le même temps à Kansas City.

Le miracle n'a donc pas eu lieu pour la Tunisie, dont la lourde défaite face à la Suède (5-1) avait coûté sa place au sélectionneur Sabri Lamouchi. Pire: les Aigles de Carthage, désormais sous la férule d'Hervé Renard, n'ont rien montré samedi avec 2 tirs (aucun cadré), et seulement 0,04 but escompté ("expected goal").

Mondial 2026 - Groupe F. Les Pays-Bas infligent une correction à la Suède

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