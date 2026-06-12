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Mondial, où sont les fans ? Stade plein selon la FIFA, tribunes clairsemées à l'écran: qui croire ?

Sven Ziegler, Nicolas Barman avec AFP

12.6.2026

À peine lancée, la Coupe du monde 2026 fait déjà face à une première polémique. Lors du match entre la Corée du Sud et la République tchèque à Guadalajara, les images ont révélé des tribunes loin d'être pleines malgré les chiffres avancés par la FIFA..

Les gradins sont en partie peu remplis lors du deuxième match de la Coupe du monde.
Les gradins sont en partie peu remplis lors du deuxième match de la Coupe du monde.
X / RaymondTaker

Sven Ziegler, Nicolas Barman avec AFP

12.06.2026, 07:40

12.06.2026, 10:10

Une scène inhabituelle pour un Mondial. Alors que la FIFA espère faire de cette édition à 48 équipes la plus grande de l'histoire, les téléspectateurs ont découvert des tribunes loin d'être pleines lors du deuxième match du tournoi.

Sur plusieurs séquences diffusées à travers le monde, des rangées entières de sièges rouges inoccupés étaient clairement visibles dans l'Estadio Akron de Guadalajara.

Les supporters pointent du doigt le prix des billets

Rapidement, les images ont enflammé les réseaux sociaux. De nombreux supporters se sont interrogés sur ces places vacantes alors que la demande pour les billets était présentée comme très forte depuis des mois.

D'autres ont directement pointé du doigt les tarifs pratiqués pour assister aux rencontres.

Selon The Athletic, les billets dans les meilleures catégories dépassaient les 500 dollars. Les offres VIP et hospitalité pouvaient même atteindre plusieurs milliers de dollars. Des prix jugés excessifs par de nombreux fans, qui y voient l'une des principales raisons de ces tribunes clairsemées.

Le chiffre officiel ne correspond guère aux images

La controverse est d'autant plus forte que les chiffres communiqués par la FIFA racontent une tout autre histoire. L'instance a annoncé une affluence officielle de 44'985 spectateurs dans un stade pouvant accueillir 45'664 personnes. Sur le papier, moins de 700 sièges étaient donc vides.

Un écart qui soulève des questions.

Les images diffusées pendant la rencontre donnaient en effet l'impression que plusieurs milliers de places n'avaient pas trouvé preneur ou n'étaient tout simplement pas occupées.

Contactée par The Athletic, la FIFA n'a pas précisé si son chiffre correspondait au nombre de billets vendus ou au nombre réel de spectateurs présents dans le stade.

Si le match d'ouverture du Mexique avait attiré une foule compacte, cette rencontre entre la Corée du Sud et la République tchèque constitue un premier test grandeur nature pour l'organisation. Elle montre qu'en dehors du pays hôte ou des grandes nations du football, remplir les stades pourrait s'avérer plus compliqué que prévu.

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