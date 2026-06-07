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Mondial 2026 Record battu: la plus grande «ola» du monde fait vibrer Mexico

ATS

7.6.2026 - 08:24

Des milliers de Mexicains se sont réunis samedi pour faire onduler la plus grande «ola» jamais vue, à quelques jours du Mondial de foot où ce mouvement de foule animera les stades à coup sûr.

Des Mexicains participent à la plus grande « vague » du monde à Mexico ce samedi 6 juin 2026.
Des Mexicains participent à la plus grande « vague » du monde à Mexico ce samedi 6 juin 2026.
IMAGO/Eyepix Group
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 08:24

Popularisée au Mexique lors de la Coupe du monde 1986, la «ola» consiste à se mettre debout en levant les bras, puis à se rasseoir quand ses voisins reproduisent le geste à leur tour, mimant une vague dont elle tire son nom.

Il n'est pas encore 9 heures du matin et déjà des milliers de personnes en maillots de la sélection nationale sont rassemblés à Mexico sur le Paseo de la Reforma, avenue de la capitale, bien décidés à entrer dans le livre Guiness des records.

Leur «ola» doit s'étendre sur deux kilomètres.

Une vague humaine pour entrer dans l'histoire

«Je dis qu'on va le battre: on est déjà nombreux et c'est possible, on va y arriver comme nous l'avons toujours fait, à chaque match, dans chaque stade», s'enthousiasme Sally Avilés, créatrice de contenu de 31 ans.

Maquillés, déguisés, en musique, les participants suivent avec attention les consignes du meneur.

«Attention! On se met à genoux, on se penche et on se relève le plus vite possible sur la pointe des pieds, les mains bien en l'air!», crie celui-ci.

La foule se met alors onduler, et la houle prend forme.

Le Mondial 2026 déjà dans toutes les têtes

«Je ne pouvais pas manquer cet événement merveilleux, montrer au monde ce que le Mexique est réellement, l'ambiance, l'amour, l'union, la paix», réagit Gloria Fragoso, employée dans le privé de 55 ans, venue avec une coiffe traditionnelle.

«Nous sommes un pays qui accueille, qui rayonne», se réjouit-t-elle, affirmant que Mexico est «plus que prête» à accueillir le Mondial de foot, que le pays coorganise avec les Etats-Unis et le Canada à partir de jeudi.

Les autorités culturelles mexicaines ont annoncé ensuite que le record avait bel et bien été battu, sans donner de détails sur la performance.

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