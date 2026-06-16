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Le billet de la rédac Deux nuls, deux ambiances : la Suisse déçoit, l'Espagne agace

Alexandre Burkhalter

16.6.2026

Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

Le match nul concédé par Lamine Yamal et la Roja face au Cap-Vert (0-0) pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 a provoqué une véritable onde de choc en Espagne.
Le match nul concédé par Lamine Yamal et la Roja face au Cap-Vert (0-0) pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 a provoqué une véritable onde de choc en Espagne.
IMAGO/ZUMA Press

Alexandre Burkhalter

16.06.2026, 10:50

Il y a les matches nuls qui rassurent et ceux qui exposent au grand jour toutes les failles d'une équipe. Ceux de la Suisse face au Qatar (1-1) et de l'Espagne contre le Cap-Vert (0-0) appartiennent clairement à la seconde catégorie.

Sur le papier, le Qatar était l'adversaire idéal, pour la Suisse, pour lancer sa Coupe du monde. Sur le terrain, la Nati a pourtant réussi l'exploit de transformer un match maîtrisé en naufrage psychologique. Dominateurs mais incapables de faire preuve de sang-froid devant le but, les Suisses ont laissé un adversaire limité survivre jusqu'aux dernières minutes avant de lui offrir un point sur un plateau. Un classique du football moderne : beaucoup de possession, quelques statistiques flatteuses et, au final, une immense sensation de gâchis.

Déconvenue face au Qatar. «On aurait pu marquer huit buts» : comment la Suisse a tout gâché

Déconvenue face au Qatar«On aurait pu marquer huit buts» : comment la Suisse a tout gâché

Mais si la Suisse a déçu, l'Espagne a choqué.

Car contrairement à la Nati, la Roja ne peut même pas invoquer la malchance. Face au Cap-Vert, novice à ce niveau et censé servir de victime expiatoire, les Espagnols ont livré une démonstration de stérilité offensive. Des passes, encore des passes, toujours des passes... pour finalement produire un résultat qui ressemble davantage à un accident industriel qu'à une entrée en matière mondiale. Pendant nonantes minutes, l'une des nations les plus talentueuses de la planète a donné l'impression de jouer un match amical d'août sous 35 degrés.

Mondial 2026 - Groupe H. Le Cap-Vert crée la sensation en tenant tête à l’Espagne !

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En Suisse, c'est la colère froide qui domine. Les supporters ont vu leur équipe gaspiller une victoire acquise. En Espagne, c'est une forme d'humiliation collective. Lorsqu'on se présente comme un prétendant au titre, faire match nul contre le Cap-Vert n'est pas un faux pas : c'est un avertissement retentissant.

Les éditorialistes espagnols parlent déjà de suffisance, de jeu devenu prévisible et d'une équipe qui semble parfois davantage amoureuse de sa possession que de la victoire.

Pendant quarante-huit heures, la Suisse a incarné la plus grande déception du tournoi. Puis l'Espagne est entrée en scène. Et soudain, le nul contre le Qatar parait presque acceptable.

Dans cette Coupe du monde, la hiérarchie vacille déjà. Mais entre une Suisse incapable de conclure et une Espagne incapable de créer le danger, une certitude émerge : les favoris autoproclamés sont souvent les premiers à tomber de leur piédestal.

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