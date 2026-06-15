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Mondial 2026 «Il est surmotivé» - Didier Deschamps, la der du boss

ATS

15.6.2026 - 09:55

Pour sa dernière campagne après 14 années à la tête des Bleus, Didier Deschamps, «animal de compétition», est «surmotivé». Il espère bien quitter la scène en beauté sur un troisième titre de champion du monde après 1998 et 2018.

Kylian Mbappé et Didier Deschamps pour un dernier coup d'éclat ?
Kylian Mbappé et Didier Deschamps pour un dernier coup d'éclat ?
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

15.06.2026, 09:55

«J'ai fait mon temps». Dans une interview diffusée par TF1 le 8 janvier 2025, le patron des Bleus (57 ans) annonçait qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de son contrat en 2026 et de la Coupe du monde.

Apôtre du collectif et de la gagne, meneur d'hommes pointilleux et pragmatique, l'ancien capitaine des champions du monde 1998 a largement étoffé en 14 ans de règne son immense palmarès, le plus beau du foot français.

Finaliste de l'Euro 2016 organisé en France, Deschamps a connu la consécration en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie et a été tout près de récidiver au Qatar quatre ans plus tard, échouant en finale contre l'Argentine de Lionel Messi (3-3 ap, 4-2 tab).

On lui reprochera presque de n'avoir atteint «que» les demi-finales de l'Euro 2024 en Allemagne, battu 2-1 par l'Espagne future championne d'Europe.

Depuis le choc de l'annonce, chaque pas du sélectionneur est scruté comme s'il était le dernier. Plus encore aujourd'hui alors que la fin de son mandat s'approche.

Le sourire parfois crispé, Didier Deschamps tente de s'en amuser: «Ce matin, disait-il lors du premier jour du rassemblement des Bleus pour le Mondial, j'ai effectué comme à chaque fois une prise de sang et on m'a dit que c'était ma dernière prise de sang. J'ai répondu qu'il y en aurait sûrement d'autres après».

Didier Deschamps. «J’ai fait beaucoup de choses pour la dernière fois»

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Le sélectionneur de l'équipe de France, à qui Zinédine Zidane, selon toute vraisemblance, devrait succéder à l'issue du Mondial, va laisser un immense vide. Jusqu'au sommet de l'État.

«Le sélectionneur des jours heureux»

«Comme chaque Français, je regretterai ‹DD›, sa force tranquille, son calme face à l'adversité, ses exceptionnelles qualités humaines, son engagement personnel et généreux pour les Pièces Jaunes», a ainsi récemment déclaré Emmanuel Macron, le président français, dans le quotidien Ouest-France.

Durant ses 14 ans à la tête des Bleus, «il aura été pour nous le sélectionneur des jours heureux», a ajouté le président en rappelant la victoire en finale de la Coupe du monde en 2018 à Moscou.

Pour ses deux derniers mois en bleu, Didier Deschamps n'est pourtant pas rassasié. «Il est serein, mais il est surmotivé, comme d'habitude à chaque début de tournoi: c'est un animal de compétition», confiait un proche du sélectionneur à l'AFP quelques jours avant le début du rassemblement de l'équipe de France.

D'autant que «DD», à l'envie d'entraîner toujours intacte, doit enlever un dernier caillou de sa chaussure avant de terminer sa mission.

Le sélectionneur n'a que très peu gouté les critiques qui ont suivi l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 2024, lui reprochant un jeu trop restrictif, un groupe essoufflé pour expliquer la défaite face à l'Espagne après un parcours poussif durant le tournoi.

Temps d'adaptation

Deschamps a alors pris le temps d'ajuster ce qui n'allait plus. Patiemment, il a intégré à son groupe plusieurs vice-champions olympiques de Paris 2024, parmi lesquels la nouvelle pépite bleue, Michael Olise.

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En leur laissant le temps d'adaptation nécessaire au niveau supérieur, le sélectionneur s'est reconstitué une armada offensive que toutes les autres nations lui envient et se présente avant le Mondial 2026 parmi les favoris au titre. En ordre de marche.

«Je ne veux pas refuser le fait qu'on fasse partie des favoris, a-t-il convenu. Est-ce qu'on est supérieurs à d'autres nations? Comme avant chaque Coupe du monde, il y a logiquement, légitimement 7 ou 8 équipes qui ont l'ambition de la gagner, mais une seule y arrivera. L'ambition, c'est essentiel. Être compétiteur oui, mais il y a un mot important: c'est l'humilité». Deschamps comme au premier jour.

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