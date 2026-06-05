Douze joueurs évoluant en Suisse participent à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Young Boys compte le plus grand nombre de représentants, avec même un joueur issu de l'équipe des moins de 21 ans.

Le gardien du Stade Nyonnais Melvin Mastil a été retenu par Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, pour disputer le Mondial 2026. KEYSTONE

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YB vient de connaître une saison à oublier. Malgré tout, les Bernois fournissent de loin le plus grand nombre de joueurs de toutes les équipes de Super League pour la Coupe du monde. Avec Christian Fassnacht (32 ans/SUI), Armin Gigovic (24/BIH), Jaouen Hadjam (23/ALG), Marvin Keller (23/SUI) et Yan Valery (27/TUN), prêté par Sheffield Wednesday lors de la phase retour, cinq joueurs de l'effectif professionnel s'envolent pour l'outre-mer. À cela s’ajoute Keeto Thermoncy (20/HAI), un joueur de l’équipe M21 qui évolue en Promotion League.

Fait marquant: Gigovic affrontera la Suisse, avec Keller et Fassnacht, lors du deuxième match de groupe avec la Bosnie-Herzégovine, le Bosnien né en Suède ayant les meilleures chances de jouer parmi les trois.

Lugano est doublement représenté avec Mohamed Belhadj Mahmoud (26/TUN), sous contrat jusqu’en juillet, et Hannes Delcroix (27/HAI). Saint-Gall, Servette et Zurich alignent chacun un joueur: Lawrence Ati Zigi (29/GHA), Dylan Bronn (30/TUN) et Livano Comenencia (22/CUW).

La Challenge League est également représentée par le gardien Melvin Mastil (26/ALG), prêté cette saison par le Lausanne-Sport à Nyon.