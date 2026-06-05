  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mastil, Gigovic, Fassnacht... Des pelouses suisses au Mondial : douze joueurs au rendez-vous

ATS

5.6.2026 - 12:02

Douze joueurs évoluant en Suisse participent à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Young Boys compte le plus grand nombre de représentants, avec même un joueur issu de l'équipe des moins de 21 ans.

Le gardien du Stade Nyonnais Melvin Mastil a été retenu par Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, pour disputer le Mondial 2026.
Le gardien du Stade Nyonnais Melvin Mastil a été retenu par Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, pour disputer le Mondial 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 12:02

YB vient de connaître une saison à oublier. Malgré tout, les Bernois fournissent de loin le plus grand nombre de joueurs de toutes les équipes de Super League pour la Coupe du monde. Avec Christian Fassnacht (32 ans/SUI), Armin Gigovic (24/BIH), Jaouen Hadjam (23/ALG), Marvin Keller (23/SUI) et Yan Valery (27/TUN), prêté par Sheffield Wednesday lors de la phase retour, cinq joueurs de l'effectif professionnel s'envolent pour l'outre-mer. À cela s’ajoute Keeto Thermoncy (20/HAI), un joueur de l’équipe M21 qui évolue en Promotion League.

Joueur des M21 d'YB. Un jeune Fribourgeois convoqué par Haïti pour le Mondial !

Joueur des M21 d'YBUn jeune Fribourgeois convoqué par Haïti pour le Mondial !

Fait marquant: Gigovic affrontera la Suisse, avec Keller et Fassnacht, lors du deuxième match de groupe avec la Bosnie-Herzégovine, le Bosnien né en Suède ayant les meilleures chances de jouer parmi les trois.

Mondial 2026 - Groupe B. La Suisse a une voie royale après avoir décroché le gros lot

Mondial 2026 - Groupe BLa Suisse a une voie royale après avoir décroché le gros lot

Lugano est doublement représenté avec Mohamed Belhadj Mahmoud (26/TUN), sous contrat jusqu’en juillet, et Hannes Delcroix (27/HAI). Saint-Gall, Servette et Zurich alignent chacun un joueur: Lawrence Ati Zigi (29/GHA), Dylan Bronn (30/TUN) et Livano Comenencia (22/CUW).

La Challenge League est également représentée par le gardien Melvin Mastil (26/ALG), prêté cette saison par le Lausanne-Sport à Nyon.

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

Le format à 48 équipes redessine le Mondial 2026. Découvrez les 4 nations qui participeront à la compétition pour la première fois de leur histoire : Curaçao, Cap-Vert, Jordanie et Ouzbékistan.

03.06.2026

Les plus lus

La princesse Mette-Marit en attente d'une greffe pulmonaire
Urs Lehmann claque la porte de la FIS après moins d'un an !
Le combat de MMA à la Maison Blanche suscite des critiques au sein même de l'UFC
Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti
Migros veut développer les supermarchés ouverts 24h sur 24
G7 : la Suisse et la France encadrent leur coopération militaire