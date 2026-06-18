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Mondial 2026 - Groupe E Elye Wahi finalement autorisé à entrer au Canada

ATS

18.6.2026 - 20:55

L'attaquant ivoirien Elye Wahi, un temps privé de visa pour le déplacement de son équipe au Canada, a finalement été autorisé à entrer sur le territoire canadien. Il pourra participer au 2e match des Éléphants au Mondial, samedi face à l'Allemagne, a-t-on appris jeudi de source proche du joueur.

Revirement pour Elye Wahi, finalement autorisé à jouer.
Revirement pour Elye Wahi, finalement autorisé à jouer.
IMAGO/Uwe Kraft

Keystone-SDA

18.06.2026, 20:55

Le Canada avait retardé cette autorisation, en demandant des informations complémentaires sur la situation du joueur, soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France autour d'un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1, a indiqué la même source.

Plus tôt dans la journée, la Fédération ivoirienne de football (FIF) avait annoncé que Wahi «ne pourra effectuer le déplacement de la délégation au Canada», car «les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade».

Avec la confirmation aux autorités canadiennes de l'absence de poursuites à ce stade, le joueur de 23 ans pourra finalement faire le déplacement avec ses coéquipiers.

Mercredi, la Ligue française de football professionnel (LFP) avait annoncé avoir déposé une plainte contre X «pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l'escroquerie en bande organisée» après avoir été alertée de paris sportifs suspects concernant «un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi».

Le feuilleton des visas se poursuit. Nouveau couac administratif avant Allemagne-Côte d’Ivoire

Le feuilleton des visas se poursuitNouveau couac administratif avant Allemagne-Côte d’Ivoire

Le parquet de Marseille avait de son côté indiqué «qu'un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le Championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d'une enquête ouverte (...) au titre de la juridiction interrégionale spécialisée des chefs d'escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment», confirmant une information de «The Athletic».

«A l'issue de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent», précisait le parquet.

Dans un communiqué transmis jeudi après-midi, son avocate Marie Dosé a confirmé son audition «d'une durée de quelques heures» fin mai, soulignant que son client avait ensuite «été laissé libre», «sans aucune convocation ni obligations».

«Elye Wahi n'est donc pas poursuivi à ce stade, et n'est donc soumis à aucune contrainte judiciaire», a-t-elle ajouté.

Wahi, qui a été appelé pour la première fois en mars sous le maillot ivoirien, après avoir changé de nationalité sportive – il avait porté le maillot de l'équipe de France chez les Espoirs – avait été titulaire lors de la victoire contre l'Equateur (1-0) lors de la première journée.

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