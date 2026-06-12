  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Forfait et privé de Mondial Wataru Endo prend sa retraite internationale... sur-le-champ !

ATS

12.6.2026 - 09:15

Le capitaine japonais Wataru Endo, en manque de forme après une blessure, a annoncé jeudi son forfait pour la Coupe du monde. Il a donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, trois jours avant l'entrée en lice du Japon face aux Pays-Bas.

Wataru Endo a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.
Wataru Endo a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.
IMAGO/AFLOSPORT
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.06.2026, 09:15

«Je décide de mettre un terme à ma carrière internationale. A partir de maintenant, je soutiendrai l'équipe nationale du Japon en tant que simple supporter», a-t-il annoncé sur X.

Le milieu de Liverpool a dû renoncer au tournoi, ne s'étant pas remis à temps d'une blessure au pied. Il a été remplacé par Shuto Machino, du Borussia Mönchengladbach.

Mondial 2026 - Groupe F. Blessé, Wataru Endo manquera la Coupe du Monde avec le Japon

Mondial 2026 - Groupe FBlessé, Wataru Endo manquera la Coupe du Monde avec le Japon

Endo, 33 ans, s'est dit «déçu» de ne pas pouvoir jouer, mais a bon espoir que le Japon fera bonne figure dans le groupe F, où il affrontera aussi la Tunisie et la Suède.

Endo, qui a fait ses débuts avec le Japon en 2015 (73 sélections, 4 buts) a participé à la Coupe du monde en Russie en 2018 et au Qatar en 2022.

Mondial 2026 - Groupe F. Les Pays-Bas favoris d’une poule homogène et ouverte

Mondial 2026 - Groupe FLes Pays-Bas favoris d’une poule homogène et ouverte

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matches et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

Tout le monde se l’arrache ! Cette actrice secoue le cinéma français
Le mpox gagne du terrain en Suisse romande et change de visage
Donald Trump prend une décision polémique !
Stade plein selon la FIFA, tribunes clairsemées à l'écran: qui croire ?
Un serpent géant dévore une femme sous les yeux de son mari