Le capitaine japonais Wataru Endo, en manque de forme après une blessure, a annoncé jeudi son forfait pour la Coupe du monde. Il a donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, trois jours avant l'entrée en lice du Japon face aux Pays-Bas.

Wataru Endo a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. IMAGO/AFLOSPORT

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Je décide de mettre un terme à ma carrière internationale. A partir de maintenant, je soutiendrai l'équipe nationale du Japon en tant que simple supporter», a-t-il annoncé sur X.

Le milieu de Liverpool a dû renoncer au tournoi, ne s'étant pas remis à temps d'une blessure au pied. Il a été remplacé par Shuto Machino, du Borussia Mönchengladbach.

Endo, 33 ans, s'est dit «déçu» de ne pas pouvoir jouer, mais a bon espoir que le Japon fera bonne figure dans le groupe F, où il affrontera aussi la Tunisie et la Suède.

Endo, qui a fait ses débuts avec le Japon en 2015 (73 sélections, 4 buts) a participé à la Coupe du monde en Russie en 2018 et au Qatar en 2022.