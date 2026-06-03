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Mondial 2026 - Groupe B Futur adversaire de la Suisse, le Qatar dévoile sa liste

ATS

3.6.2026 - 15:11

Le sélectionneur espagnol du Qatar Julen Lopetegui a dévoilé mercredi sa liste pour la Coupe du monde 2026. La sélection qatarie ne compte que des joueurs évoluant dans le championnat national, à une exception près.

Le Qatar est entraîné par le sélectionneur espagnol Julen Lopetegui.
Le Qatar est entraîné par le sélectionneur espagnol Julen Lopetegui.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 15:11

03.06.2026, 15:21

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur avec la plus grosse valeur marchande est l'attaquant Akram Afif, estimé à 8 millions d'euros. Il a inscrit 15 buts en 22 matches cette saison avec son club d'Al-Sadd dans le championnat qatari.

Homam Al-Amin, arrière gauche de 26 ans, est le seul joueur de cette sélection à ne pas évoluer au pays, même s'il appartient à Al-Duhail. Il a terminé la saison en prêt au Cultural Leonesa, en deuxième division espagnole.

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Le Qatar évoluera dans le groupe B et sera le premier adversaire de la Suisse. La rencontre aura lieu à San Francisco le 13 juin, puis il affrontera le Canada à Vancouver le 18 juin, et enfin la Bosnie-Herzégovine à Seattle le 24 juin.

La sélection du Qatar

  • Gardiens: Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abunada.
  • Défenseurs: Issa Lay, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al Brake, Al Hashmi Al Hussein, Ayoub Al Alawi, Hommam Al Amin, Lucas Mendes.
  • Milieux de terrain: Ahmed Fathi, Jassem Gaber, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohamed Manai.
  • Attaquants: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohammed, Hassan Al Haydos, Ahmed Al Janhi, Ahmed Alaaeldin, Mohammed Montari, Yousef Abdulrazzaq, Edmilson Junior.
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