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Le billet de la rédac Gare à l'emballement : le syndrome de 1994 me guette

Alain Rohrbach

19.6.2026

Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

Mondial 2026 : Johan Manzambi fait éclater le verrou bosnien

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Un geste technique de grande classe signé Johan Manzambi a permis à la Suisse d’ouvrir le score face à la Bosnie (4-1) jeudi à la Coupe du monde.

18.06.2026

Alain Rohrbach

19.06.2026, 11:10

19.06.2026, 11:37

Ce vendredi matin, au lendemain de la victoire de la Nati contre la Bosnie-Herzégovine (4-1), je me réveille avec un sérieux arrière-goût de déjà-vu. Ou presque.

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En 1994, j'ai eu la chance de vivre le Mondial aux États-Unis de l'intérieur. Je me souviens comme si c'était hier de mon dépit après le match nul inaugural contre le pays hôte (1-1).

Quelques jours plus tard, c'est l'ascenseur émotionnel : une démonstration face à la Roumanie (4-1) et la Suisse décrochait sa qualification pour les 8es. Comme beaucoup, je m'étais enflammé. J'avais 24 ans, et c'était la toute première fois que je voyais la Nati disputer un grand tournoi.

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Alors ce matin, je choisis de rester factuel. Oui, la Suisse a gagné son 2e match comme en 94. Oui, elle a été bien meilleure et plus constante que face au Qatar. Elle a simplement fait le job que son statut de favorite exigeait d'elle.

En 1994, après sa brillante victoire face à la Roumanie, la Suisse avait enchaîné par un non-match face à la Colombie avant de subir une élimination sans saveur contre l'Espagne en 8es de finale.

Aujourd'hui, je n’ai plus 24 ans et notre Nati n’est plus une néophyte sur la scène internationale. Je suis le premier ravi de voir le climat s’apaiser enfin autour de Murat Yakin, Granit Xhaka et les autres, mais avec la nouvelle formule à 48 équipes, la route est encore bien trop longue. Je jugerai au terme des seizièmes, des huitièmes, mais pas avant.

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L'histoire a tendance à bégayer quand on crie victoire trop vite. Alors ce matin, je mets mon cœur de supporter de côté et je garde ma tête froide. Gagner contre la Bosnie, c’était le tarif minimum. Maintenant, la vraie Coupe du Monde commence.

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