Gianni Infantino : «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais...»

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a jugé mercredi «malheureux» que l'arbitre somalien Omar Artan ait été refoulé par les autorités américaines. Celui-ci devait officier pendant le Mondial 2026.

💬"Bien entendu, c'est malheureux ce qui est arrivé à Omar, l'arbitre de Somalie. Mais encore une fois nous ne contrôlons pas tout"



➡️Gianni Infantino réagit au refus de laisser entrer aux USA l'arbitre somalien Omar Artan, qui devait officier pendant le Mondial 2026#BFM2 pic.twitter.com/BiWCFJUOBb — BFM (@BFMTV) June 10, 2026

Keystone-SDA ATS

«C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Mexico à la veille de l'ouverture du tournoi.

«Nous essayons toujours de trouver des solutions, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde qui peuvent régner sur les gouvernements et les forces de police, nous sommes une organisation sportive», a expliqué le patron de l'instance mondiale du football.

Désigné arbitre africain de l'année en 2025, Omar Artan, 34 ans, faisait partie des 52 arbitres retenus par la FIFA pour le Mondial 2026 (11 juin – 19 juillet) co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Refoulé à son arrivée samedi à l'aéroport international de Miami, Omar Artan, qui est rentré mercredi à Mogadiscio, a déclaré qu'il disposait d'un visa en règle.

Un responsable du département américain d'Etat a indiqué mardi soir qu'il était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui le rendait «inéligible à l'entrée» sur le territoire des Etats-Unis.

L'affaire a provoqué l'indignation en Somalie et illustré les fortes tensions liées à la politique migratoire stricte des Etats-Unis.