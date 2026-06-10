Gianni Infantino : «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais...»

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Arbitre somalien refoulé Infantino : «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais...»

ATS

10.6.2026 - 22:56

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a jugé mercredi «malheureux» que l'arbitre somalien Omar Artan ait été refoulé par les autorités américaines. Celui-ci devait officier pendant le Mondial 2026.

Keystone-SDA

10.06.2026, 22:56

«C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Mexico à la veille de l'ouverture du tournoi.

Un Mondial controversé. Bienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer

Un Mondial controverséBienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer

«Nous essayons toujours de trouver des solutions, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde qui peuvent régner sur les gouvernements et les forces de police, nous sommes une organisation sportive», a expliqué le patron de l'instance mondiale du football.

Désigné arbitre africain de l'année en 2025, Omar Artan, 34 ans, faisait partie des 52 arbitres retenus par la FIFA pour le Mondial 2026 (11 juin – 19 juillet) co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Refoulé malgré un visa valide. Refusé à la frontière américaine, l’arbitre somalien voit son rêve brisé

Refoulé malgré un visa valideRefusé à la frontière américaine, l’arbitre somalien voit son rêve brisé

Refoulé à son arrivée samedi à l'aéroport international de Miami, Omar Artan, qui est rentré mercredi à Mogadiscio, a déclaré qu'il disposait d'un visa en règle.

Un responsable du département américain d'Etat a indiqué mardi soir qu'il était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui le rendait «inéligible à l'entrée» sur le territoire des Etats-Unis.

L'affaire a provoqué l'indignation en Somalie et illustré les fortes tensions liées à la politique migratoire stricte des Etats-Unis.

«Victoire à Omar !». L'arbitre somalien refoulé par les Etats-Unis accueilli en héros chez lui

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Mondial 2026 : l’arbitre somalien rentre après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis

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L'arbitre somalien Omar Artan revient à Mogadiscio après avoir été refoulé à son entrée aux États-Unis, où il devait officier lors de la Coupe du monde.

10.06.2026

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