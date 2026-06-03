La Turquie, l'Australie et le Paraguay défieront les Etats-Unis dans le groupe D lors du Mondial 2026. Ils tenteront de mettre à mal le rêve de Team USA à domicile pour se frayer un chemin en seizièmes.

Les USA rêvent de faire vibrer leur peuple dans «leur» Coupe du monde. KEYSTONE

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Sans nation du Top 15 mondial en raison du statut de tête de série du pays hôte, cette poule s'annonce très ouverte avec quatre sélections qui peuvent espérer poursuivre l'aventure après les trois premiers matches.

Meilleure des quatre nations au classement FIFA, les Etats-Unis (16e) rêvent d'une grande épopée à domicile. Pour ce faire, la Team USA du sélectionneur Mauricio Pochettino pourra compter sur un effectif garni de plusieurs joueurs évoluant dans les grands championnats européens, à l'image du milieu de terrain Tyler Adams (Bournemouth) ou des attaquants Folarin Balogun (Monaco) et Christian Pulisic (Milan AC).

Pour ce qui ne sera que la troisième Coupe du monde de son histoire, la Turquie visera également les sommets dans ce groupe D. Quart de finaliste du dernier Euro, la sélection emmenée par l'Italien Vincenzo Montella va disputer sa première phase finale depuis 2002.

Mais avec leur quatuor Arda Güler/Kenan Yildiz/Hakan Calhanoglu/Orkun Kokcu au milieu de terrain, les Turcs peuvent raisonnablement ambitionner une qualification directe en seizièmes de finale.

Derrière les Etats-Unis et la Turquie, l'Australie a un effectif moins impressionnant. Mais les Socceroos ont atteint les huitièmes de finale lors de la Coupe du monde au Qatar en terminant deuxièmes d'un groupe relevé où figurait la France, le Danemark et la Tunisie.

La surprise paraguayenne?

De retour dans une Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 et un quart de finale perdu face à l'Espagne, le Paraguay a brillé lors des qualifications de la zone Conmebol et peut espérer créer la surprise. Pour ce faire, les Sud-américains pourront compter sur la forme de leur milieu offensif Julio Enciso, étincelant avec Strasbourg depuis le début de l'année 2026.

Le premier de ce groupe affrontera un des meilleurs troisièmes, tandis que le deuxième croisera le deuxième du groupe G, composé de la Belgique, de l'Egypte, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande.