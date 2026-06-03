L'Allemagne et ses quatre titres, éliminée dès la phase de groupes lors des deux dernières Coupes du monde, devrait accéder cette fois sans encombre aux seizièmes de finale. La «Mannschaft» pourrait bien retrouver la France en huitièmes.

L'Allemagne pour une cinquième Coupe du monde ? IMAGO/Sven Simon

Keystone-SDA ATS

Reversée dans le groupe E avec l'Equateur de Willian Pacho et Moises Caicedo, la Côte d'Ivoire, en plein renouvellement de génération, et le petit poucet Curaçao, l'Allemagne s'extirpera de sa poule sauf cataclysme.

Si la logique sportive est respectée et que les hommes de Julian Nagelsmann terminent premiers du groupe, ils affronteront l'un des nombreux meilleurs troisièmes qualifiés pour les phases finales. Mais en cas de succès dans ce 16e, l'Allemagne pourrait retrouver dès les 8es de finale la France de Didier Deschamps et Kylian Mbappé.

Les derniers affrontements entre les deux nations ont tourné généralement en faveur de la France, le tout dernier notamment quand les Bleus se sont imposés à Stuttgart 2-0 en juin 2025 pour la 3e place de la Ligue des nations.

Mais en Coupe du monde, où elle a échoué dans les grandes largeurs en 2018 et 2022 en ne parvenant pas à sortir des groupes, l'Allemagne peut paradoxalement nourrir quelques espoirs: elle avait battu la France déjà entrainée par Didier Deschamps en 2014 au Brésil, avant d'être sacrée championne du monde quelques semaines plus tard.

La seconde place du groupe devrait se jouer entre l'Equateur et la Côte d'Ivoire, avec un léger avantage sur le papier pour les Sud-Américains qui ont terminé à la deuxième place des périlleuses qualifications de la zone CONMBEBOL derrière l'Argentine, championne du monde en titre, mais devant la Colombie, l'Uruguay ou le Brésil.

Les Eléphants restent eux sur une élimination en quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc, face à l'Égypte de Mohamed Salah 3-2, alors qu'ils étaient champions d'Afrique en titre.

Curaçao aura du mal à exister

Les Equatoriens s'appuient sur une assise défensive très solide, avec notamment le milieu défensif de Chelsea Moises Caicedo et le défenseur central du Paris SG Willian Pacho, tandis qu'Emerse Faé opère la mue de son groupe, entre jeunes flèches émergentes comme Amad Diallo (23 ans) ou Yan Diomandé (19 ans) et cadres des champions d'Afrique 2023, vieillissants comme Seko Fofana.

Si l'Allemagne finit première, le vainqueur de ce duel croiserait le fer en 16es avec le second du groupe I, celui de la France: ce pourrait être la Norvège d'Erling Haaland ou le Sénégal.

Le plus petit participant au tournoi, Curaçao, 82e nation mondiale et qui ne devance au classement FIFA que Haiti et la Nouvelle-Zélande, aura du mal à exister dans cette poule. Mais les Blue Wave ont déjà créé la surprise en surclassant les Reggae Boyz jamaïcains pour se qualifier et entendent bien réitérer leur exploit.