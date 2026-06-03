Les Pays-Bas sont les favoris d'un groupe F homogène dans le Mondial 2026. Mais leur tableau pourrait se corser dès les seizièmes de finale en héritant d'un adversaire issu du groupe C, celui du Brésil et du Maroc.

Les Pays-Bas sont les favoris d'un groupe F homogène dans le Mondial 2026. KEYSTONE

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Derrière les Pays-Bas, 7e nation au classement FIFA, le Japon, première équipe qualifiée pour le Mondial sur le terrain, la Suède de Victor Gyökeres et la Tunisie désormais dirigée par le Français Sabri Lamouchi se disputeront a priori la deuxième place du groupe.

Le premier du groupe F affrontera ensuite le deuxième de la poule C, qui pourrait être soit le Brésil et ses cinq Coupes du monde, soit le Maroc d'Achraf Hakimi, champion d'Afrique sur tapis vert en attendant une décision en appel du Tribunal arbitral du sport (TAS). Le dauphin de la poule F sera encore moins bien loti puisqu'il héritera du premier du groupe C.

Pas un cadeau donc pour les Pays-Bas de Ronald Koeman qui nourrissent de sérieuses ambitions lors du Mondial américain. Ils ont atteint les quarts de finale de la dernière Coupe du monde au Qatar puis les demies lors de l'Euro en Allemagne en 2024. Même si des interrogations naissent sur l'état de forme de leur star Memphis Depay, dont la dernière saison au Brésil est hachée par les blessures, ils devraient ainsi s'extirper du groupe sans encombre.

Le Japon bien armé

Leurs cadres, le gardien Bart Verbruggen, les défenseurs Virgil van Dijk et Denzel Dumfries, les milieux Frenkie De Jong et Tijani Reijnders et l'attaquant Cody Gakpo, présentent suffisamment de garanties pour dominer le Japon, la Suède et la Tunisie.

Qui les accompagnera en phase à élimination directe? Le Japon, 18e nation au classement FIFA et dont la plupart des joueurs évoluent désormais en Europe, paraît le mieux armé.

La Suède et ses deux stars offensives Viktor Gyökeres, qui a retrouvé son efficacité après un début de saison poussif à Arsenal, et Alexander Isak, revenu de blessure avec Liverpool après une saison presque blanche, pourraient faire peur. Mais la laborieuse campagne de qualification invite à la prudence.

Avec le format à 48 équipes, la Tunisie a une occasion unique de rejoindre pour la première fois de son histoire les matches à élimination directe. Sabri Lamouchi part d'une page presque blanche après une Coupe d'Afrique poussive des Tunisiens, stoppés en quarts de finale, et qui a coûté son poste à Sami Trabelsi, l'ancien sélectionneur, provoquant le départ de nombreux cadres vieillissants du groupe. L'ancien Auxerrois fait désormais confiance à de jeunes Aigles de Carthage sans véritable expérience internationale. Un pari.