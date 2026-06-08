L'Argentine, tenante du titre et dont l'effectif n'a pas beaucoup changé depuis 2022, sera la grande favorite du groupe J au Mondial 2026. Autriche et Algérie devraient être à la lutte pour la 2e place.

Lionel Messi et l’Argentine seront les grands favoris du groupe J, et du Mondial ? KEYSTONE

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Attention cependant pour l'Albiceleste de bien entrer dans la compétition pour ne pas se compliquer la tâche, elle qui avait été surprise par l'Arabie saoudite pour ses débuts au Mondial 2022 (défaite 2-1). Son seul revers de toute la compétition au Qatar.

Même si Autriche et Algérie ont des arguments, les coéquipiers de Lionel Messi sont donc a minima sur leurs gardes et viseront la première place du groupe afin de ne pas prendre le risque de croiser l'Espagne ou l'Angleterre dès les 16e de finale.

L'Argentine s'est qualifiée presque dans un fauteuil, première de la zone sud-américaine en compostant son ticket pour le Mondial dès mars 2025, et les joueurs de Lionel Scaloni rêvent d'un doublé, que seul le Brésil (1958 et 1962) et l'Italie (1934-1938) ont réussi.

Messi, qui fêtera ses 39 ans pendant l'épreuve, sera toujours à la baguette pour sa sixième Coupe du monde, et quelques jeunes pépites comme Nico Paz ou Valentin Barco viennent enrichir un effectif déjà très solide.

Coup dur pour l'Autriche

L'Autriche, en revanche, a enregistré un gros coup dur avec le forfait de dernière minute de son maître à jouer Christoph Baumgartner, auteur de 17 buts avec Leipzig cette saison mais blessé à une cuisse. Solide défensivement en qualifications, avec seulement quatre buts encaissés en huit matches, les Autrichiens retrouvent la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998.

Avec son sélectionneur Ralf Rangnick, l'Autriche avait atteint les 8e de finale de l'Euro 2024, et elle va justement essayer de se hisser au-delà du premier tour pour la première fois depuis le Mondial 1982.

Les Autrichiens trouveront sur leur route une équipe d'Algérie qui a remporté huit victoires en dix matches de qualifications et qui arrive avec quelques certitudes. Les Fennecs, emmenés par l'ex-sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, espèrent égaler la performance de 2014 et ce 8e de finale perdu en prolongation face à l'Allemagne, future championne du monde.

Enfin, la Jordanie fera ses grands débuts sur la scène mondiale. Finalistes de la Coupe d'Asie 2023 et de la dernière Coupe arabe des nations, avec une défaite honorable contre le Maroc (3-2 ap), la chance de l'attaquant Mousa al-Tamari et de ses partenaires est de ne croiser la route de l'Argentine qu'à leur troisième match. S'ils parviennent auparavant à faire bonne figure contre l'Autriche et l'Algérie, une place de meilleur 3e pourrait être envisageable.